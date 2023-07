Reportér Wall Street Journalu obvinený v Rusku zo špionáže by sa mohol dostať na slobodu v rámci výmeny väzňov

Verejne o tom hovoriť nechcú

4.7.2023 (SITA.sk) - Kremeľ v utorok nechal otvorené dvere kontaktom so Spojenými štátmi v súvislosti s možnou výmenou väzňov, ktorá by sa mohla týkať reportéra Wall Street Journalu Zároveň však zopakoval, že také rokovania sa musia uskutočniť mimo verejnosti.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či by pondelkové konzulárne návštevy Gershkovicha, ktorý je od marca za mrežami v Moskve na základe obvinení zo špionáže, a Vladimira Dunajeva, ruského občana vo väzbe v USA na základe obvinení z počítačovej kriminality, mohli potenciálne predznamenať výmenu väzňov, uviedol, že Moskva a Washington sa tejto otázky dotkli.„Povedali sme, že boli určité kontakty na túto tému, ale nechceme, aby sa o nich hovorilo verejne. Musia sa uskutočniť a pokračovať v úplnej tichosti,“ zdôraznil Peskov počas konferenčného hovoru s novinármi.Neposkytol pritom žiadne ďalšie podrobnosti, len dodal, že „zákonné právo na konzulárne kontakty musí byť zabezpečené na oboch stranách“.Americkej veľvyslankyni v Moskve Lynne Tracy v pondelok umožnili prvú návštevu Gershkovicha od apríla.Tridsaťjedenročného Gershkovicha, ktorý je americkým občanom, zatkli 29. marca v Jekaterinburgu a odvtedy ho v Moskve držali vo vyšetrovacej väzbe, ktorú súd v máji predĺžil do 30. augusta.FSB ho obvinila zo snahy získať tajné informácie o ruskej továrni na zbrane.Gershkovich je prvý reportér amerického média, ktorého od studenej vojny v Rusku zadržali pre obvinenia zo špionáže. On, jeho zamestnávateľ aj americká vláda obvinenia odmietajú.Dunajeva vydali do USA z Južnej Kórey na základe obvinení z počítačovej kriminality a je vo väzbe v Ohiu.Ruským diplomatom v pondelok k nemu umožnili konzulárny prístup prvý raz od jeho zatknutia v roku 2021.Informovala o tom ruská agentúra Tass s odvolaním sa na vedúcu konzulárneho oddelenia ruského veľvyslanectva.