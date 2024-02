Pri bratislavskej Kuchajde zasadili strom vďaky ukrajinskej komunity Slovensku za prijatie a pomoc v núdzi (foto)

Vďaka celému národu

Budú to už dva roky

V Košiciach upratovali mesto

17.2.2024 (SITA.sk) - Iniciatíva „Ďakujeme Slovensko“ v sobotu zavŕšila nedávnu sériu podujatí, ktorými chcela ukrajinská komunita vyjadriť vďaku Slovensku za prijatie a pomoc v núdzi.Vzájomnú spolupatričnosť oboch národov bude pripomínať „strom vďaky“, ktorý zasadili v Bratislave pri jazere Kuchajda.Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran zdôraznil komplexnú podporu, ktorú občania Ukrajiny na Slovensku dostali.„Vaša solidarita sa nás hlboko dotýka a je dôkazom toho, že v ťažkých časoch sme skutočne jedna veľká rodina. Dovoľte mi vyjadriť úprimnú vďaku celému slovenskému národu a dúfam, že toto puto priateľstva a spolupatričnosti bude trvať naveky,“ uviedol veľvyslanec.Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Matúš Čupka nevníma sadenie pamätnej bielej vŕby na Kuchajde iba ako akt poďakovania sa ukrajinského národa.„Je to aj silné pripomenutie toho, ako sa naša novomestská komunita spojila, aby pomohla ľuďom z Ukrajiny. Mnohí otvorili svoje domovy odídencom, darovali materiálnu pomoc a dobrovoľne sa zapojili do pomoci,“ povedal.Budúcu sobotu 24. februára si pripomenieme 10. výročie ruskej ozbrojenej agresie proti Ukrajine a druhé výročie rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.Milióny ukrajinských žien a mužov boli po začiatku rozsiahlej invázie nútení opustiť svoje domovy a mnohí z nich našli útočisko na Slovensku.Už od prvých dní ruskej vojenskej invázie vyjadrovali Ukrajinci svoju vďačnosť obyvateľom slovenských miest a obcí rôznymi spôsobmi - zapojením sa do miestnych iniciatív, starostlivosťou o životné prostredie, organizovaním zhromaždení, pochodov vďaky a rôznych podujatí.Počas tohto februára sa ukrajinské komunity spojili v iniciatíve #ĎakujemeSlovensko a naplánovali sériu aktivít.Napríklad v Košiciach desiatky dobrovoľníkov pomohli s čistením mesta, v Banskej Bystrici dlhodobo pomáhajú centru pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, v Galante zasa ukrajinská umelkyňa spestrila maľbou priestory strednej školy, v ktorej internáte našli počas uplynulých dvoch rokov útočisko ľudia na úteku pred vojnou.Riaditeľka organizácie Ukraine – Slovakia SOS/SME SPOLU Anna Shvachka vyzdvihla prínos pre obe komunity.„Ukrajinská komunita sa snaží podporu, ktorú na Slovensku dostala, splatiť najrôznejšími spôsobmi. Je medzi nami veľa učiteľov, inžinierov, psychológov, lekárov, oni všetci tiež poskytujú pomoc a vytvárajú prínos pre Slovensko. Sme vďační, že pomoc funguje obojstranne,“ povedala.