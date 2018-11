Pri bustách Masaryka a Štefánika vysadili lipu slobody

Český spolok v Košiciach, mesto Košice a Správa mestskej zelene vysadili pred pomníkom T. G. Masaryka a M. R. Štefánika Lipu slobody, ktorá bude pripomínať ďalším generáciám 100. výročie vzniku Československa. Na snímke zľava Daniela Hricová zo spoločnosti M. R. Štefánika, predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takáčová a Jiří Gregorek, člen predsedníctva Českého spolku v Košiciach. Košice, 23. novembra 2018. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 23. novembra (TASR) - Lipu slobody vysadili v piatok pred pamätníkom Tomáša Garriqua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Ďalším generáciám má pripomínať sté výročie vzniku Československa, ako aj česko-slovenskú vzájomnosť a priateľstvo. Strom v parčíku na križovatke Štefánikovej a Masarykovej ulice vysadil Český spolok v Košiciach v súčinnosti s mestom Košice a Správou mestskej zelene (SMZ).Organizátori sa pripojili k iniciatíve mnohých miest a obcí v Českej republike a na Slovensku, ktorí k jubileu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov zasadili takýto strom.uviedla pre novinárov predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová. Verí, že lipa ako dlhoveký strom na tomto mieste vydrží do ďalšej storočnice.Nový strom susedí s bronzovými bustami zakladateľov Československej republiky – Masaryka a Štefánika. Takácsová zdôraznila ich význam a to, že sa im podarilo v nepokojnej dobe presvedčiť svetové mocnosti, aby Československo dostalo šancu na existenciu a realizáciu, a že to bude dobrý štát. "povedala.Na sadení stromu sa zúčastnila aj Daniela Hricová, vedúca košického klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. "," skonštatovala.Zhruba dvadsať prítomných členov Českého spolku na záver podujatia zaspievalo českú a slovenskú hymnu.