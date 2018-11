Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. novembra (TASR) - Prokuratúra vstúpila do civilného sporu v prípade tzv. Duckého zmeniek. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.Pripomenula, že spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podala 20. novembra trestné oznámenie na GP SR.uviedla Predajňová.Najvyšší súd (NS) SR vo veci tzv. Duckého zmeniek rozhodol v súdnom spore so spoločnosťou SPP v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti Stroden Management Limited, ktorú zastupuje advokát Róbert Lenčéš. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta s tým, že Slovenská republika môže prísť o 30 miliónov eur.SPP považuje rozhodnutie NS SR za nezákonné a nespravodlivé, podnikne všetky kroky na zvrátenie. Súd podľa stanoviska SPP nerešpektoval ani výsledky trestného konania, ktoré sa viedlo v súvislosti s týmito zmenkami a ktoré konštatovalo ich nezákonné vystavenie.Najvyšší súd v predmetnej veci konal ako súd odvolací, viazaný už vysloveným názorom NS ako dovolacieho súdu, reagovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.doplnila.SPP považuje tzv. Duckého zmenky za podvodne vydané a ako také za neplatné. Súdy podľa neho vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech spoločnosti.uzavrela spoločnosť.V 90. rokoch riaditeľ spoločnosti Ján Ducký podpísal množstvo zmeniek, ktoré boli pôvodne vystavené v prospech českej firmy Sezooz Group. Ducký nimi údajne chcel zaplatiť za dodávky technológií pre plynárne.Nie je známe, koľko zmeniek Ducký podpísal, na akú sumu celkovo a kde sa nachádzajú, pretože v účtovníctve vtedajšieho štátneho podniku SPP zaevidované neboli. V roku 1999 Duckého zavraždil neznámy páchateľ, prípad sa dodnes nepodarilo objasniť.SPP a všetky neskoršie vlády považovali zmenky za neplatné alebo premlčané a odmietali ich vyplatiť.