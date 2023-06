Pri cestách do zahraničia potrebujete nielen EPZP, ale aj komerčné poistenie

Nezabudnite aj na komerčné poistenie

EPZP nemusíte nosiť so sebou

*Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko. Zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza, chemoterapia a pod., avšak ich poskytnutie si poistenec musí v mieste pobytu dopredu dohodnúť.

21.6.2023 (SITA.sk) -Najviac poistencov VšZP, a tobolo v sledovaných letných mesiacoch minulého roka ošetrených lekárom v Českej republike. V Rakúsku vyhľadalo zdravotnú starostlivosť 217 poistencov a 212 klientov ju využilo v Nemecku. "Približne stovka poistencov potrebovala lekára počas návštevy," dopĺňa manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí sa počas minulého leta vyšplhali na. "na poistenca vychádzali(2 131 eur), v Rakúsku (1 438 eur) a v Taliansku (998 eur)," spresňuje E. Peterová.V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju čerpať na základe EPZP, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz jeuplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu, teda je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.Všeobecná zdravotná poisťovňa tento preukaz. "Na základe EPZP má poistenec nárokv členských štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Použiť ho je možné aj na načerpaniezdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a v Čiernej Hore," vymenovala E. Peterová.EPZP je určený. Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp., ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia ako máme na Slovensku. "V týchto krajinách je súčasťou systému aj tzv., na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia," upozorňuje E. Peterová.Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 % . Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu,a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. "Treba mať na pamäti, že z verejného zdravotného poistenia nie je nikde vo svete hradené všetko, čo súvisí so starostlivosťou o zdravie. V mnohých krajinách sa stretneme s doplatkami za lieky, alebo za ošetrenie, či operáciu. EPZP nám nekryje ani prevoz zraneného človeka, pacienta po operácii alebo pozostatkov na Slovensko. To všetko je v réžii samotného pacienta. A preto, pri každej ceste do zahraničia, či už za oddychom alebo za prácou, odporúčame mať uzavreté aj komerčné poistenie, z ktorého budú poistencovi preplatené i tieto náklady," zdôrazňuje E. Peterová. Kompletné informácie o EPZP je možné nájsť na stránke VšZP EPZP nie je potrebné nosiť do zahraničia vo fyzickej podobe, v mobilnej aplikácií VšZP . Okrem EPZP v nej nájdu poistenci aja v prípade, že má rodič v aplikácii pridané aj svoje deti, zobrazia sa mu aj ich digitálne preukazy. Preukaz poistenca či EPZP nemusia so sebou nosiť už ani. VšZP im rovnako umožňuje využívanie benefitov, ktoré im ponúka mobilná aplikácia. Zníži sa tak riziko, že mladý človek stratí dôležité dokumenty v tábore či pri spoznávaní cudzích krajín., ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok,prostredníctvom jedného z unikátnych benefitov v rámci programu Vernosť+ . Cez benefit Dr. Nonstop+ sa môžu poistenciporadiťo svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekáromInformačný servis