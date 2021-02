Pri desivej nehode autobusu zahynulo najmenej 40 ľudí, vozidlo sa zrútilo z mosta do kanála

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 40 ľudí zomrelo v indickom štáte Madhjapradéš pri utorkovej nehode autobusu, ktorý zišiel z mosta do kanálu. Šesť ľudí sa podarilo zachrániť. V autobuse pre 34 pasažierov sa viezlo viac ako 46 ľudí. Záchranári našli telá 40 ľudí a pátrajú po ďalších obetiach.V snahe pomôcť im, obmedzili prítok vody do kanála. Autobus smeroval z okresu Sidhi do okresu Satna. Príčinu nehody vyšetrujú miestne úrady.Indický premiér Naréndra Módí na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyjadril sústrasť rodinám obetí a nehodu označil za „desivú". Podľa indickej polície pri autonehodách v krajine každoročne príde o život viac ako 110-tisíc ľudí. Príčinami väčšiny havárií sú nepozorná jazda, nedostatočne udržiavané cesty a vysoký vek vozidiel.