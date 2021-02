Športové smart hodinky Garmin Enduro prekvapujú extrémnou výdržou batérie

Ďalší level tréningu



VO2 max pre trailový (cezpoľný) beh: Monitoruje úroveň kardiovaskulárnej kondície, aj na trati s neustále sa meniacimi podmienkami. Meranie je možné vykonať aj pri behoch s veľkým prevýšením, výpočet zohľadňuje aj aktuálnu aklimatizáciu bežca na teplotu a nadmorskú výšku.



ClimbProTM Trail vylepšenie: Informácie v reálnom čase o nasledujúcich úsekoch stúpania vrátane prevýšení, sklonov, vzdialeností s manažérom stúpania. Pre dodatočne zvýšenú bezpečnosť teraz ClimbPro ponúka aj detailné informácie o zostupových úsekoch.



Časovač odpočinku: Pri spustenej aplikácii Ultrarun si môžete zaznamenávať aj jednotlivé prestávky strávené na občerstvovacích staniciach na trati.



MTB metriky: Okrem bežných hodnôt pri horskej cyklistike zaznamenajte aj hodnoty GRIT a FLOW, ktoré hodnotia obtiažnosť a plynulosť jednotlivých jázd. Okrem celkového času zaznamenáte aj čas jednotlivých zjazdov, aby ste mohli svoje rekordy prekonávať.



Pokročilý Poradca Zotavenia: Doprajte vášmu telu dostatok nevyhnutného zotavenia po výkonoch. Po každom tréningu vám táto funkcia odpočíta čas do úplného zotavenia. Do výpočtu započíta všetky ďalšie aktivity a údaje o strese, odpočinku a spánku.



Odporúčané cvičenia: Denné odporúčania na základe vášho súčasného stavu. Bežecké a cyklistické tréningy na základe aktuálnej tréningovej záťaže a tréningového stavu.



Celodenné sledovanie aktivity a zdravia

Stále v spojení, aj mimo dosahu mobilnej siete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dnes, 16. februára Garmin predstavil nový model hodiniek s názvom Enduro . GPS smart hodinky s množstvom športových funkcií sa pýšia ohromnou výdržou batérie, až*.Pokročilý manažment batérie a solárne dobíjanie nie sú to jediné, čo priťahuje vytrvalostných športovcov. Nové funkcie zamerané na trailový beh pomôžu ultra bežcom lepšie monitorovať a zlepšovať ich výkony.Hodinky sú vyrobené tak, aby vydržali akýkoľvek tréning alebo ultra preteky. Enduro poskytuje ultra bežcom a cyklistom takú zásobu energie, ako majú oni sami. Unikátny náhľad na fyziologické metriky im pomáha neustále posúvať latku vyššie a sústreďovať sa len na to, čo je dôležité. Konštrukcia hodiniek nenecháva nič na náhodu. Odolné kompozitné telo chránené nerezovou alebo titánovou lunetou a celokovovým zadným krytom zaručujú vysokú integritu s certifikátom MIL-Std-810. Temperované sklíčko Corning Gorilla Glass chráni transflektívny displej a fotovoltaický panel.Hmotnosť hodiniek sa podarilo podstatne zredukovať na(verzia Steel) a na(verzia Titanium). To je až o 25% menej ako vlajková loď Garminu Fénix 6! Redukciu hmotnosti nájdete aj v ultra ľahkom streč nylonovom remienku.Enduro má niekoľko nových nástrojov pre tréning a zotavenie, ktoré sú špecificky prispôsobené potrebám vytrvalostných športovcov.Enduro ponúka všetky inovatívne funkcie na sledovanie aktivity a zdravotných ukazovateľov počas celého dňa i noci. Integrovaný pulzomer získava podrobnejšie údaje o vašom tele, a Pulse Ox senzor dokáže merať úroveň okysličenia krvi pri výkonoch vo vysokých nadmorských výškach, i počas spánku. Funkciaexkluzívna pre zariadenia Garmin dokáže merať úroveň telesnej energie, takže si viete lepšie plánovať správne chvíle na tréning a na odpočinok.Nezáleží na tom, kam vás vaše nohy povedú, Enduro je vybavené prijímačom viacerých systémov navigačného signálu, ktoré pomáhajú s presnosťou polohy aj v naozaj náročných podmienkach. ABC senzory pomáhajú s údajmi o nadmorskej výške, zmenách počasia a s presným smerom vďaka 3D kompasu.Po pripojení satelitného komunikátoru inReach Mini dokáže používateľ posielať a prijímať správy a zdieľať svoju polohu, aj keď je úplne mimo dosahu mobilných sieti, a to priamo zo svojho zápästia. Toto malé zariadenie ponúka aj nepretržitú interaktívnu SOS službu. Po stlačení SOS tlačidla operátor zistí vašu polohu, komunikuje s vami o závažnosti situácie, aktivuje miestne záchranárske zložky a zotrvá s vami počas celého procesu záchrany.**Nové modely Enduro budú dostupné už čoskoro, za doporučené maloobchodné ceny od 799,99 € do 899,99 €.Viac informácií o produktoch garmin nájdete na webe www.garmin.sk Informačný servis