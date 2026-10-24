Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 24.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kvetoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2026

Pri Dome sv. Jána Milostivého dokončili relaxačný labyrint pre ľudí bez domova – FOTO


Tagy: Charita Chodník Labyrint Ľudia bez domova

Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku. Pri Dome sv. Jána Milostivého v Prešove dokončili približne 60-metrový relaxačný chodník v tvare ...



Zdieľať
863115989_1877139757034538_4276213918167272587_n 676x451 24.10.2026 (SITA.sk) - Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku.


Pri Dome sv. Jána Milostivého v Prešove dokončili približne 60-metrový relaxačný chodník v tvare labyrintu, ktorý má ľuďom bez domova ponúknuť priestor na oddych a stíšenie. Na jeho vytvorení sa podieľali dobrovoľníci, zamestnanci Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov, prijímatelia útulku aj darcovia rastlín.

Práce trvali približne 12 hodín


Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Prešov Veronika Futejová, projekt sa začal realizovať začiatkom októbra. Počas dvoch dní na ňom pracovalo 17 firemných dobrovoľníkov spolu s prijímateľmi útulku a zamestnancami charity. Práce trvali približne 12 hodín.

Súčasťou labyrintu sú vysadené trvalky a lavičky vyrobené z paliet. "Veríme, že tento labyrint pomôže ľuďom z útulku psychicky si oddýchnuť. Mnohí z nich majú za sebou ťažké obdobie a práve takéto tiché miesto, kde sa môžu prejsť, posedieť a byť chvíľu sami so sebou, im môže dodať novú silu," uviedla Katka, iniciátorka vzniku labyrintu a dobrovoľníčka z telekomunikačnej a IT spoločnosti.

Spoločná práca


Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku. Spolu s firemnými dobrovoľníkmi sa podieľali na vzniku priestoru, ktorý bude slúžiť aj im. "Spoločná práca tak spojila ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami pri vytváraní miesta určeného na oddych a stíšenie," uviedla Futejová.

Dokončený labyrint rozšíri podľa nej priestor pri Dome sv. Jána Milostivého na ulici Pod Táborom o zelené miesto, kde sa ľudia bez domova môžu zastaviť, prejsť sa v tichu a načerpať energiu. "Veríme, že im nové miesto prinesie chvíle oddychu a pomôže im v náročných životných situáciách," dodala manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Prešov.


Zdroj: SITA.sk - Pri Dome sv. Jána Milostivého dokončili relaxačný labyrint pre ľudí bez domova – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Charita Chodník Labyrint Ľudia bez domova
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump zrušil časť ciel na kanadský tovar. Komu môže zmiernenie obchodných opatrení pomôcť?
<< predchádzajúci článok
Ministerka Šimkovičová ocenila osobnosti za výnimočný prínos v oblasti umenia, ocenenie získalo aj Divadlo Nová scéna

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 