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24. októbra 2026
Pri Dome sv. Jána Milostivého dokončili relaxačný labyrint pre ľudí bez domova – FOTO
Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku. Pri Dome sv. Jána Milostivého v Prešove dokončili približne 60-metrový relaxačný chodník v tvare ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku.
Pri Dome sv. Jána Milostivého v Prešove dokončili približne 60-metrový relaxačný chodník v tvare labyrintu, ktorý má ľuďom bez domova ponúknuť priestor na oddych a stíšenie. Na jeho vytvorení sa podieľali dobrovoľníci, zamestnanci Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov, prijímatelia útulku aj darcovia rastlín.
Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Prešov Veronika Futejová, projekt sa začal realizovať začiatkom októbra. Počas dvoch dní na ňom pracovalo 17 firemných dobrovoľníkov spolu s prijímateľmi útulku a zamestnancami charity. Práce trvali približne 12 hodín.
Súčasťou labyrintu sú vysadené trvalky a lavičky vyrobené z paliet. "Veríme, že tento labyrint pomôže ľuďom z útulku psychicky si oddýchnuť. Mnohí z nich majú za sebou ťažké obdobie a práve takéto tiché miesto, kde sa môžu prejsť, posedieť a byť chvíľu sami so sebou, im môže dodať novú silu," uviedla Katka, iniciátorka vzniku labyrintu a dobrovoľníčka z telekomunikačnej a IT spoločnosti.
Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku. Spolu s firemnými dobrovoľníkmi sa podieľali na vzniku priestoru, ktorý bude slúžiť aj im. "Spoločná práca tak spojila ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami pri vytváraní miesta určeného na oddych a stíšenie," uviedla Futejová.
Dokončený labyrint rozšíri podľa nej priestor pri Dome sv. Jána Milostivého na ulici Pod Táborom o zelené miesto, kde sa ľudia bez domova môžu zastaviť, prejsť sa v tichu a načerpať energiu. "Veríme, že im nové miesto prinesie chvíle oddychu a pomôže im v náročných životných situáciách," dodala manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Pri Dome sv. Jána Milostivého dokončili relaxačný labyrint pre ľudí bez domova – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri Dome sv. Jána Milostivého v Prešove dokončili približne 60-metrový relaxačný chodník v tvare labyrintu, ktorý má ľuďom bez domova ponúknuť priestor na oddych a stíšenie. Na jeho vytvorení sa podieľali dobrovoľníci, zamestnanci Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov, prijímatelia útulku aj darcovia rastlín.
Práce trvali približne 12 hodín
Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Prešov Veronika Futejová, projekt sa začal realizovať začiatkom októbra. Počas dvoch dní na ňom pracovalo 17 firemných dobrovoľníkov spolu s prijímateľmi útulku a zamestnancami charity. Práce trvali približne 12 hodín.
Súčasťou labyrintu sú vysadené trvalky a lavičky vyrobené z paliet. "Veríme, že tento labyrint pomôže ľuďom z útulku psychicky si oddýchnuť. Mnohí z nich majú za sebou ťažké obdobie a práve takéto tiché miesto, kde sa môžu prejsť, posedieť a byť chvíľu sami so sebou, im môže dodať novú silu," uviedla Katka, iniciátorka vzniku labyrintu a dobrovoľníčka z telekomunikačnej a IT spoločnosti.
Spoločná práca
Do budovania priestoru sa zapojili aj samotní prijímatelia útulku. Spolu s firemnými dobrovoľníkmi sa podieľali na vzniku priestoru, ktorý bude slúžiť aj im. "Spoločná práca tak spojila ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami pri vytváraní miesta určeného na oddych a stíšenie," uviedla Futejová.
Dokončený labyrint rozšíri podľa nej priestor pri Dome sv. Jána Milostivého na ulici Pod Táborom o zelené miesto, kde sa ľudia bez domova môžu zastaviť, prejsť sa v tichu a načerpať energiu. "Veríme, že im nové miesto prinesie chvíle oddychu a pomôže im v náročných životných situáciách," dodala manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Pri Dome sv. Jána Milostivého dokončili relaxačný labyrint pre ľudí bez domova – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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