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23. októbra 2026
Stará sovietska záhada. Na Sibíri objavili pred 77 rokmi záhadný 40-metrový kužeľ
Tagy: Vedci Zaujímavosti
Patomský kráter váži približne milión ton a svojím tvarom pripomína sopku. Vedci skúmali možnosť dopadu meteoritu aj výbuchu podzemných plynov, jednoznačné vysvetlenie však stále ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Patomský kráter váži približne milión ton a svojím tvarom pripomína sopku. Vedci skúmali možnosť dopadu meteoritu aj výbuchu podzemných plynov, jednoznačné vysvetlenie však stále chýba.
Uprostred neprístupnej sibírskej tajgy sa nachádza nezvyčajný skalný útvar, ktorého pôvod zamestnáva vedcov už viac ako sedem desaťročí. Takzvaný Patomský kráter, známy aj ako Kolpakovov kužeľ, dosahuje výšku približne 40 metrov, priemer jeho základne je okolo 160 metrov a jeho hmotnosť sa odhaduje na milión ton. Napriek viacerým vedeckým expedíciám sa odborníci doteraz úplne nezhodli na tom, aké prírodné procesy viedli k jeho vzniku. Na záhadnú geologickú formáciu upozornil španielsky denník AS.
Útvar sa nachádza v Irkutskej oblasti na východe Sibíri. V roku 1949 ho počas geologického prieskumu zdokumentoval sovietsky geológ Vadim Kolpakov. Uprostred lesa objavil mohutný kužeľ vytvorený z rozlámaného vápenca, ktorý sa výrazne odlišoval od okolitého terénu. Na jeho vrchole sa nachádza prstencovitý val s priehlbinou a menším vyvýšeným útvarom uprostred. Práve neobvyklý tvar vyvolal otázky, či ide o pozostatok dopadu vesmírneho telesa alebo výsledok procesov prebiehajúcich hlboko pod zemským povrchom.
Jednou z prvých hypotéz bol dopad meteoritu. Vedci však v okolí nenašli presvedčivé stopy po vesmírnom telese, napríklad jeho úlomky alebo horniny typicky zmenené vysokou teplotou a tlakom pri náraze. Proti tejto možnosti hovoria aj niektoré geofyzikálne merania a samotný tvar útvaru. Kým bežný impaktný kráter predstavuje prehĺbeninu v zemskom povrchu, Patomský kráter tvorí predovšetkým vyvýšený kužeľ z nahromadených úlomkov hornín.
Ďalšie vysvetlenie hľadá príčinu hlboko pod zemou. Podľa jednej z geologických hypotéz mohli cez pukliny v horninách vystupovať plyny a tekutiny, ktoré vytvorili tlak dostatočný na rozrušenie nadložných vrstiev. Materiál sa následne nahromadil na povrchu do podoby mohutného kužeľa. Výskumy uskutočnené v rokoch 2006 až 2010 odhalili geofyzikálne anomálie a poukázali na možné súvislosti s tektonickými poruchami. Geochemické analýzy tiež podporili predstavu, že pri vzniku útvaru zohrali úlohu procesy prebiehajúce vo vnútri Zeme.
Niektorí odborníci však uvažujú aj o pôsobení mrazu a trvalo zamrznutej pôdy. Podľa tejto teórie mohli procesy súvisiace so zamŕzaním a rozmŕzaním vody postupne rozrušovať horniny a podieľať sa na formovaní krátera. Takéto vysvetlenie pripomína vznik takzvaných pingov, teda kopcov vytváraných tlakom ľadu v oblastiach permafrostu. Vedci nevylučujú ani možnosť, že nezvyčajná štruktúra vznikla kombináciou viacerých geologických procesov.
Otázniky vyvoláva aj vek Patomského krátera. Hoci horniny, z ktorých sa skladá, sú geologicky veľmi staré, samotný útvar je podľa výskumov podstatne mladší. Analýzy letokruhov stromov v jeho okolí naznačujú, že vznikol pred niekoľkými storočiami. Jednotlivé odhady sa však líšia a vedci skúmajú aj možnosť, že sa formoval postupne, nie počas jedinej udalosti.
Rozlúštenie záhady komplikuje predovšetkým odľahlá poloha krátera. Dostať sa k nemu vyžaduje náročnú výpravu cez sibírsku tajgu, čo obmedzuje možnosti pravidelného výskumu a nasadenia ťažkej techniky. Hoci vedecké práce priniesli dôkazy podporujúce najmä podzemný geologický pôvod útvaru, presný mechanizmus jeho vzniku zostáva predmetom diskusie. Patomský kráter tak aj po 77 rokoch od svojho zdokumentovania patrí k nezvyčajným prírodným útvarom, ktorých história nie je úplne objasnená.
Zdroj: SITA.sk - Stará sovietska záhada. Na Sibíri objavili pred 77 rokmi záhadný 40-metrový kužeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Uprostred neprístupnej sibírskej tajgy sa nachádza nezvyčajný skalný útvar, ktorého pôvod zamestnáva vedcov už viac ako sedem desaťročí. Takzvaný Patomský kráter, známy aj ako Kolpakovov kužeľ, dosahuje výšku približne 40 metrov, priemer jeho základne je okolo 160 metrov a jeho hmotnosť sa odhaduje na milión ton. Napriek viacerým vedeckým expedíciám sa odborníci doteraz úplne nezhodli na tom, aké prírodné procesy viedli k jeho vzniku. Na záhadnú geologickú formáciu upozornil španielsky denník AS.
Útvar sa nachádza v Irkutskej oblasti na východe Sibíri. V roku 1949 ho počas geologického prieskumu zdokumentoval sovietsky geológ Vadim Kolpakov. Uprostred lesa objavil mohutný kužeľ vytvorený z rozlámaného vápenca, ktorý sa výrazne odlišoval od okolitého terénu. Na jeho vrchole sa nachádza prstencovitý val s priehlbinou a menším vyvýšeným útvarom uprostred. Práve neobvyklý tvar vyvolal otázky, či ide o pozostatok dopadu vesmírneho telesa alebo výsledok procesov prebiehajúcich hlboko pod zemským povrchom.
Jednou z prvých hypotéz bol dopad meteoritu. Vedci však v okolí nenašli presvedčivé stopy po vesmírnom telese, napríklad jeho úlomky alebo horniny typicky zmenené vysokou teplotou a tlakom pri náraze. Proti tejto možnosti hovoria aj niektoré geofyzikálne merania a samotný tvar útvaru. Kým bežný impaktný kráter predstavuje prehĺbeninu v zemskom povrchu, Patomský kráter tvorí predovšetkým vyvýšený kužeľ z nahromadených úlomkov hornín.
Ďalšie vysvetlenie hľadá príčinu hlboko pod zemou. Podľa jednej z geologických hypotéz mohli cez pukliny v horninách vystupovať plyny a tekutiny, ktoré vytvorili tlak dostatočný na rozrušenie nadložných vrstiev. Materiál sa následne nahromadil na povrchu do podoby mohutného kužeľa. Výskumy uskutočnené v rokoch 2006 až 2010 odhalili geofyzikálne anomálie a poukázali na možné súvislosti s tektonickými poruchami. Geochemické analýzy tiež podporili predstavu, že pri vzniku útvaru zohrali úlohu procesy prebiehajúce vo vnútri Zeme.
Niektorí odborníci však uvažujú aj o pôsobení mrazu a trvalo zamrznutej pôdy. Podľa tejto teórie mohli procesy súvisiace so zamŕzaním a rozmŕzaním vody postupne rozrušovať horniny a podieľať sa na formovaní krátera. Takéto vysvetlenie pripomína vznik takzvaných pingov, teda kopcov vytváraných tlakom ľadu v oblastiach permafrostu. Vedci nevylučujú ani možnosť, že nezvyčajná štruktúra vznikla kombináciou viacerých geologických procesov.
Otázniky vyvoláva aj vek Patomského krátera. Hoci horniny, z ktorých sa skladá, sú geologicky veľmi staré, samotný útvar je podľa výskumov podstatne mladší. Analýzy letokruhov stromov v jeho okolí naznačujú, že vznikol pred niekoľkými storočiami. Jednotlivé odhady sa však líšia a vedci skúmajú aj možnosť, že sa formoval postupne, nie počas jedinej udalosti.
Rozlúštenie záhady komplikuje predovšetkým odľahlá poloha krátera. Dostať sa k nemu vyžaduje náročnú výpravu cez sibírsku tajgu, čo obmedzuje možnosti pravidelného výskumu a nasadenia ťažkej techniky. Hoci vedecké práce priniesli dôkazy podporujúce najmä podzemný geologický pôvod útvaru, presný mechanizmus jeho vzniku zostáva predmetom diskusie. Patomský kráter tak aj po 77 rokoch od svojho zdokumentovania patrí k nezvyčajným prírodným útvarom, ktorých história nie je úplne objasnená.
Zdroj: SITA.sk - Stará sovietska záhada. Na Sibíri objavili pred 77 rokmi záhadný 40-metrový kužeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vedci Zaujímavosti
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