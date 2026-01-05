|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Andrea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. januára 2026
Pri dopravnej nehode na poľnej ceste v Sobranciach asistoval alkohol, zranené osoby skončili v nemocnici
Trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky začala polícia v prípade dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu v nočných hodinách v katastri obce Remetské Hámre (okres ...
Zdieľať
5.1.2026 (SITA.sk) - Trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky začala polícia v prípade dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu v nočných hodinách v katastri obce Remetské Hámre (okres Sobrance).
Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodička s ďalším dvoma pasažiermi osobného vozidla Mitsubishi Pajero s pravostranným riadením jazdila po poľnej ceste, zišla z trate a vozidlo sa pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy schopnostiam vodičky prevrátilo.
Podľa doterajších zistení polície vozidlo nebolo prihlásené do evidencie, nemalo pridelené evidenčné čísla ani technický preukaz. Pri nehode utrpeli dve osoby ľahké zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice v Michalovciach.
Predbežná doba liečenia bola stanovená do siedmich dní. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ako aj policajný dron Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.
Vodička bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,40 promile. Opakovaná dychová skúška preukázala stúpajúcu hodnotu. Presné okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Upozorňujeme, že poľné cesty sú pozemné komunikácie a platí na nich zákon o cestnej premávke. Jazda neregistrovaným vozidlom bez dokladov je v rozpore so zákonom,“ zdôraznila v súvislosti s nehodou polícia.
Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode na poľnej ceste v Sobranciach asistoval alkohol, zranené osoby skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodička s ďalším dvoma pasažiermi osobného vozidla Mitsubishi Pajero s pravostranným riadením jazdila po poľnej ceste, zišla z trate a vozidlo sa pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy schopnostiam vodičky prevrátilo.
Vozidlo nebolo prihlásené do evidencie
Podľa doterajších zistení polície vozidlo nebolo prihlásené do evidencie, nemalo pridelené evidenčné čísla ani technický preukaz. Pri nehode utrpeli dve osoby ľahké zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice v Michalovciach.
Predbežná doba liečenia bola stanovená do siedmich dní. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ako aj policajný dron Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.
Zákon o cestnej premávke
Vodička bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,40 promile. Opakovaná dychová skúška preukázala stúpajúcu hodnotu. Presné okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Upozorňujeme, že poľné cesty sú pozemné komunikácie a platí na nich zákon o cestnej premávke. Jazda neregistrovaným vozidlom bez dokladov je v rozpore so zákonom,“ zdôraznila v súvislosti s nehodou polícia.
Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode na poľnej ceste v Sobranciach asistoval alkohol, zranené osoby skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šmilňák z KDH sa vzdá mandátu poslanca. Urobil som prešľap a zaplatím za to, uviedol – VIDEO
Šmilňák z KDH sa vzdá mandátu poslanca. Urobil som prešľap a zaplatím za to, uviedol – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pacient sa na urgente vyhrážal lekárke a sestre zabitím, jeho agresívne chovanie vyvrcholilo pri COVID teste
Pacient sa na urgente vyhrážal lekárke a sestre zabitím, jeho agresívne chovanie vyvrcholilo pri COVID teste