Pri dopravnej nehode v okrese Levice prišli o život dvaja ľudia, náves kamiónu vrazil do osobného auta

30.11.2023 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode prišli vo štvrtok o život dve osoby. Nehoda sa stala medzi Mýtnymi Ludanmi a Levicami.Podľa nitrianskej polície dostal 41-ročný vodič nákladného auta pravdepodobne šmyk, počas ktorého náves vozidla prešiel do protismerného jazdného pruhu, kde sa práve nachádzalo osobné auto.Zrážku neprežil 66-ročný spolujazdec a 64-ročná spolujazdkyňa z osobného vozidla, 62-ročného vodiča osobného auta previezli so zraneniami do nemocnice.Polícia aktuálne vyšetruje okolnosti, mieru zavinenia a presnú príčinu dopravnej nehody.