Únia už pre Ukrajinu vyrobila 480-tisíc kusov delostreleckej munície a chce jej vyrábať ešte viac

30.11.2023 (SITA.sk) - Na Ukrajinu bolo z Európskej únie (EÚ) už dodaných alebo je dopravovaných 480-tisíc kusov delostreleckej munície. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Od roku 2024 bude EÚ schopná vyrábať milión delostreleckých granátov ročne, dodala šéfka EK na výročnej konferencii Európskej obrannej agentúry. Informuje o tom web Kyiv Independent.„Ešte pred dvoma rokmi by to bolo nepredstaviteľné. A to už znamená obrovský krok vpred pre našu obrannú spoluprácu," konštatovala Von der Leyenová.Podľa jej slov vojna Ruska proti Ukrajine ukázala, že obranný priemysel EÚ musí vyrábať viac nielen na uspokojenie potrieb Ukrajiny, ale aj na zabezpečenie vlastného odstrašovacieho a obranného systému.