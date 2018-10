Pri dopravnej nehode v Turecku zahynulo najmenej 15 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 14. októbra (TASR) - Najmenej 15 migrantov vrátane detí prišlo o život pri dopravnej nehode, ktorá sa odohrala na západe Turecka. Informovala o tom v nedeľu oficiálna tlačová agentúra Anadolu.Nákladné vozidlo, v ktorom migranti cestovali z mesta Aydin do pobrežnej provincie Izmir, zišlo z cesty a prevrátilo sa. Viacerí ďalší ľudia utrpeli zranenia. Na zverejnených videozáberoch vidno zničené vozidlo, píše agentúra AP.Turecká tlačová agentúra DHA priniesla správu o 18 mŕtvych.Príčina nehody nebola bezprostredne jasná. Známy nie je ani pôvod obetí.Turecko v uplynulých rokoch prijalo 3,5 milióna utečencov zo susednej Sýrie. V krajine žijú tiež Afganci a Iračania, ktorí opustili svoje krajiny. Mnohí sa snažia dostať do Európskej únie, keď sa vydávajú najmä po mori z tureckého pobrežia do Grécka, aj keď tento prílev migrantov významne obmedzila dohoda Turecka a EÚ z roku 2016.