Voľby v Luxembursku môžu k moci vrátiť kresťanských demokratov

Luxemburg 14. októbra (TASR) - V Luxembursku sa v nedeľu ráno začali parlamentné voľby, v ktorých podľa prieskumov tamojší kresťanskí demokrati ukončia svoje prvé povojnové pôsobenie v opozícii na úkor doterajšej vlády vedenej liberálmi.Približne 257.000 oprávnených voličov má na odovzdanie hlasov čas do 14.00 h, účasť na voľbách je v krajine povinná. Vzhľadom na komplikovaný volebný systém sa výsledky očakávajú až v priebehu večera, približuje agentúra DPA.Prieskumy naznačujú, že trojkoalícia liberálneho premiéra Xavera Bettela so sociálnymi demokratmi a zelenými, vládnuca od roku 2013, by mohla prísť o väčšinu v parlamente.V takomto prípade by sa Kresťanskosociálna ľudová strana (CSV), ktorú 19 rokov viedol terajší predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, po piatich rokoch znova vrátila k moci ako desaťročia dominantný politický subjekt v krajine.CSV však nemusí v 60-člennej Poslaneckej snemovni získať nadpolovičnú väčšinu, jej šéf Claude Wiseler by tak musel hľadať koaličného partnera medzi doterajšími vládnucimi stranami - Bettelovou Demokratickou stranou (DP), Luxemburskou socialistickou robotníckou stranou (LSAP) alebo Zelenými (DG).Týmto trom stranám sa podarilo vytvoriť väčšinovú koalíciu po posledných voľbách z roku 2013, aj keď v nich zvíťazila CSV. Juncker vtedajšie predčasné voľby vyhlásil po rozpade svojej koalície s LSAP v dôsledku škandálu okolo luxemburských tajných služieb.