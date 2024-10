Pri dopravnej nehode vyhasol život 39-ročného Rumuna, vodič narazil do návesu nákladného vozidla

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.10.2024 (SITA.sk) - Pri stredajšej dopravnej nehode na diaľnici D2 vyhasol život 39-ročného vodiča z Rumunska. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, tragická nehoda sa stala krátko po 2:20 na diaľnici v smere do Bratislavy, v blízkosti odpočívadla Stupava, na úrovni 48. kilometra.Podľa polície vodič Mercedesu Sprinter narazil do návesu pred ním idúceho nákladného vozidla Mercedes – Benz. Vodič dodávky nárazom do nákladného vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.Vodič nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.