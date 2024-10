Ruské útoky zabili šesť ukrajinských civilistov vrátane 12-ročného chlapca

31.10.2024 (SITA.sk) - Päť civilistov zabili počas uplynulého dňa ruské útoky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy oblasti Vadym Filaškin, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda. Filaškin dodal, že traja civilisti utrpeli zranenia.Ďalšiu civilnú obeť si vyžiadal ruský útok, ktorý vo štvrtok ráno zasiahol ukrajinské mesto Charkov. Agentúra The Associated Press informovala, že o život prišiel 12-ročný chlapec. Podľa gubernátora Charkovskej oblasti Oleha Synehubova chlapec zomrel, keď 500-kilogramová ruská bomba zasiahla obytnú budovu.Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko konštatoval, že najmenej 35 ľudí v Charkovej utrpelo zranenia a ďalší môžu byť stále uväznení pod troskami. Medzi nezvestnými je aj 15-ročný chlapec.