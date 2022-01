Pri dopravnej nehode zahynul iba 27-ročný obranca Ahmet Calika z Konyasporu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký futbalový obranca Ahmet Calik sa vo veku 27 rokov stal obeťou autonehody neďaleko tureckého hlavného mesta. Hráč Konyasporu z najvyššej domácej súťaže stratil kontrolu nad vozidlom na klzkej vozovke cestou z mesta Konya smerom do Ankary. Automobil s futbalistom skončil na streche a Ahmet Calik pri havárii zahynul.Ahmet Calik údajne šoféroval do Ankary, kde si chcel vybaviť potrebné dokumenty pred plánovanou svadbou. Celú profikariéru strávil vo vlasti, keď začínal v ankarskom Genclerbirligi, odtiaľ prestúpil do Galatasarayu Istanbul a od roku 2020 pôsobil v Konyaspore. V rokoch 2015 až 2017 bol dokonca súčasťou tureckej reprezentácie, za ktorú odohral osem duelov a strelil aj jeden gól."Som veľmi smutný zo straty brata Ahmeta, tejto krásnej osoby, ktorá vo mne zanechala hlboký dojem svojim džentlmenským postojom, ľudskosťou, súkromným životom a charakterom," uviedol prezident Konyasporu Fahih Ozgokcen prostredníctvom tlačového vyhlásenia.Jeho klub požiadal vedenie najvyššej domácej súťaže o odklad sobotňajšieho ligového duelu proti Basaksehiru. Konyasporu v aktuálnej tabuľke Süper Lig patrí druhá priečka so stratou desiatich bodov na vedúci Trabzonspor.Posledná rozlúčka s futbalistom je naplánovaná na utorok priamo v Ankare.