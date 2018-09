Pri duálnom vzdelávaní bude Trnavský kraj spolupracovať so ŠIOV

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 21. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má záujem zapojiť v blízkej budúcnosti do duálneho vzdelávania čo najvyšší počet stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Dnes predseda TTSK Jozef Viskupič podpísal spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michalom Němcom memorandum o spolupráci pri transformácii a rozvoji systému duálneho vzdelávania.ŠIOV je, ako uviedol Němec, zodpovedný za implementáciu Národného projektu duálneho vzdelávania, snažiaci sa vytvárať priestor, aby sa žiaci stredných škôl dokázali spojiť so svojimi budúcimi zamestnávateľmi a aby určitú časť výučby absolvovali u nich. Pri tomto procese inštitút nechce vynechať ani zriaďovateľov, čím sú vyššie územné celky.uviedol Němec.Podľa Viskupiča podpisom memoranda TTSK získava významného partnera pre rozvoj duálneho vzdelávania.doplnil.TTSK pracuje na reštarte duálneho vzdelávania, ktoré patrí medzi priority súčasného vedenia. Chce dosiahnuť, aby sa stal sprostredkovateľom medzi podnikmi a školami, aby aktívne napomáhal obom stranám najmä pri náročných administratívnych a iných procesoch. TTSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, viac ako 20 z nich prichádza do úvahy v súvislosti s duálnym vzdelávaním.