Taliansky premiér rokoval s kľúčovými ministrami o návrhu rozpočtu

Taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 21. septembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte sa v piatok stretol so svojimi kľúčovými ministrami, aby sa pokúsil prekonať rozdielne názory vládnych strán a ministerstva hospodárstva, ktoré sa bráni zvyšovaniu výdavkov, na prvý návrh spoločného rozpočtu.Nová koalícia musí stanoviť ciele pre hospodársky rast, deficit a dlhové ciele do 27. septembra. Protisystémová vládna strana Hnutie piatich hviezd žiada základný príjem pre chudobných a jeho koaličný partner, pravicová Liga Severu, chce zredukovať dane pre jednotlivcov aj firmy. Obe koaličné strany sa zhodujú, že vek odchodu do dôchodku by mal byť znížený.Ale minister hospodárstva Giovanni Tria, akademik, ktorý nie je členom žiadnej strany, chce podľa vládneho zdroja stanoviť deficit rozpočtu na rok 2019 na úrovni 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo podľa vládnych zdrojov obe koaličné strany chcú vyšší deficit, na úrovni 2,5 % HDP.povedal líder Ligy Matteo Salvini po odchode z kancelárie premiéra. Riccardo Fraccaro, minister Hnutia pre vzťahy s parlamentom dodal, že koalícia idepri zostavovaní rozpočtu.Nervozitu na trhoch však ich slová nezmiernili. Výnosy talianskych dlhopisov sa zvyšujú a klesajú v reakcii na vyhlásenia vládnych strán, ktoré sa v júni dostali k moci.Štatistický úrad ISTAT zároveň v piatok oznámil, že vlaňajší spresnený deficit v rozpočte bol mierne vyšší, ako signalizovali prvé odhady, ale vládny dlh bol naopak nižší.Taliansky verejný dlh na úrovni približne 131 % HDP je však stále druhý najvyšší v celej Európskej únii (EÚ), po Grécku.Massimo Bitonci, štátny tajomník ministerstva hospodárstva z Ligy medzitým vyhlásil, že cieľ pre deficit v budúcom roku by mohol byť stanovený na úrovni 2 až 2,2 % HDP. Hovorca Ligy pre ekonomiku Claudio Borghi zase povedal, žebola 2,5 % HDP.Taliansko, rovnako ako všetky ostatné krajiny eurozóny, musí predložiť svoj návrh rozpočtu na rok 2019 na posúdenie Európskej komisii do polovice októbra. Komisia by ho mohla odmietnuť, ak dospeje k záveru, že je v rozpore s pravidlami EÚ, aj keď túto právomoc zatiaľ nikdy nevyužila.Talianske ministerstvo hospodárstva odhaduje, že ekonomika krajiny tento rok vzrastie o 1,2 % a na budúci rok sa jej výkon zvýši o 0,9 %. Predchádzajúca vláda vo svojej aprílovej prognóze ešte očakávala rast ekonomiky v tomto roku o 1,5 % a na budúci rok o 1,4 %.