Pri gréckom ostrove Samos sa potopila loď s migrantmi, zomreli dve ženy a šesť detí

25.11.2024 (SITA.sk) - Osem ľudí vrátane šiestich detí zahynulo, keď sa pri pobreží gréckeho ostrova Samos potopil malý čln s migrantmi. Informovali o tom v pondelok grécke úrady.Grécka pobrežná stráž uviedla, že na skalnatom pobreží našli 36 preživších, pričom ďalších troch zachránili už skôr. Zatiaľ nie je jasné, či sú ešte niektorí ľudia nezvestní. Štátna príslušnosť migrantov nebola hneď známa.Do záchrannej operácie nasadilo hliadkové plavidlo, záchranný čln, vojenskú loď, vrtuľník a pozemné posádky. Úrady potvrdili nájdenie tiel šiestich detí a dvoch dospelých žien.Počet migrantov prichádzajúcich do Grécka v ostatných mesiacoch vzrástol. Úrady krajiny to pripisujú pretrvávajúcim konfliktom na Blízkom východe. Podľa údajov Organizácie Spojených národov sa tento rok do Grécka po mori alebo po súši nelegálne dostalo viac ako 54-tisíc ľudí.