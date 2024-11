Domáce násilie na ženách zvykne byť dlho zamlčiavané, obeť je držaná pod kontrolou manipulatívnymi metódami

Domáce násilie zostáva zamlčiavané

25.11.2024 (SITA.sk) - Odhadovaný počet prípadov násilia na ženách býva vyšší ako počet oznámení. Upozornilo na to ministerstvo vnútra , ktoré prispieva k prevencii a ochrane obetí násilia. Ministerstvo vnútra dáva problém do pozornosti pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách.Podľa ministerstva si boj proti domácemu násiliu a násiliu na ženách vyžaduje systematické úsilie, spoluprácu a osvetu. Rezort vnútra sa do prevencie tohto závažného problému aktívne zapája prostredníctvom odboru prevencie kriminality. Zabezpečuje tak účinnú pomoc obetiam.„Ide o náročnú prácu, keďže domáce násilie zostáva dlhodobo zamlčiavané zo strany obetí. Osoba páchajúca násilie zároveň využíva manipulatívne a nátlakové metódy, aby obeť držala pod kontrolou. Odhadovaný počet prípadov preto býva vyšší ako počet oznámení príslušným autoritám," priblížilo ministerstvo s tým, že vzdelávanie a zvyšovanie povedomia sú kľúčovými nástrojmi prevencie.Rezort vnútra zvyšuje povedomie verejnosti prostredníctvom kampaní, seminárov a informačných materiálov. Snaží sa tak upozorňovať na riziká a dostupné možnosti pomoci.„Ide tiež o vzdelávanie a rôzne školenia – ako reagovať na nevhodné správanie a na koho sa obrátiť v prípade ohrozenia," doplnilo ministerstvo. Rezort vnútra ďalej priblížil, že odbor prevencie kriminality školí odborníkov, aby dokázali rozpoznať príznaky násilia a citlivo zasiahnuť.„Prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov zabezpečujeme právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Informačné kancelárie sú pre obete násilia bezplatne dostupné na celom Slovensku," informovalo ministerstvo a pokračovalo, že kancelárie poskytujú základnú informačnú podporu, sprostredkúvajú kontakty na špecializované organizácie, ako sú intervenčné centrá či Národná linka pre ženy zažívajúce násilie.„Úzka spolupráca medzi inštitúciami častokrát zaisťuje včasnú a účinnú pomoc pre obete," dodal rezort vnútra s tým, že informačné centrá od roku 2019 pomohli viac ako 2 800 ženám. V 327 prípadoch pritom išlo o domáce násilie a v 95 prípadoch o mravnostné trestné činy. V oboch kategóriách boli obeťami aj maloleté dievčatá.Ako ministerstvo zdôraznilo, týranie a zneužívanie detí patria medzi najzávažnejšie zločiny, ktoré zanechávajú dlhodobé psychické a fyzické následky. Preto rezort vnútra v spolupráci s ďalšími organizáciami neustále pracuje na identifikácii rizík, včasnom zásahu a poskytovaní pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú.Štatistiky Policajného zboru ukazujú, že za prvých desať mesiacov tohto roku bolo spáchaných 821 trestných činov na maloletých osobách, z čoho v 276 prípadoch išlo o sexuálne zneužívanie maloletých. V 85 prípadoch išlo o týranie blízkej a zverenej maloletej osoby.„Rada vlády SR pre prevenciu kriminality v Stratégii prevencie kriminality do roku 2028 zdôrazňuje potrebu ochrany zraniteľných skupín a spoluprácu s vedeckou obcou i Európskou sieťou pre prevenciu kriminality," uviedlo ministerstvo vnútra, ktoré sa zaviazalo pokračovať v systematickom boji proti násiliu na ženách, deťoch a ďalších ohrozených skupinách.