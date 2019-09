Pri havárii vojenského vozidla v Turecku zahynuli šiesti migranti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 24. septembra (TASR) - Šesť ľudí zomrelo v Turecku po tom, ako sa vojenské vozidlo prepravujúce migrantov na deportáciu prevrátilo neďaleko sýrskych hraníc. Oznámili to v utorok miestne úrady, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.Ďalších 27 osôb vrátane dvoch vojakov sa pri incidente v okrese Reyhanli na juhu krajiny zranilo. Podľa vyhlásenia kancelárie miestneho guvernéra išlo o "ilegálnych" migrantov, ktorých mali deportovať. Ich štátnu príslušnosť nezverejnili.Turecké úrady v uplynulých mesiacoch tvrdo zasahujú proti neregistrovaným migrantom a tisícky z nich zatýkajú. Niektorí Sýrčania oznámili, že ich vrátili do vlasti proti svojej vôli. Turecká vláda však tvrdí, že deportuje iba osoby, ktoré sa slobodne rozhodli pre návrat domov.V Turecku sa nachádza vyše 3,6 milióna sýrskych a približne 300.000 irackých utečencov, ako aj narastajúci počet Afgancov. Turecko stále zostáva tranzitnou krajinou využívanou ľuďmi, ktorí utekajú do Európy pred vojnou a chudobou.V spolupráci so Spojenými štátmi sa turecké sily snažia "vyčistiť" pás územia na severe Sýrie, čiastočne s cieľom vytlačiť kurdských povstalcov z oblastí popri tureckej hranici, ale tiež napomôcť návratu utečencov.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že bezpečná zóna "sa stane mierovým koridorom", ktorý sa bude rozprestierať naprieč severnou Sýriou až do provincie Dajr az-Zaur a mesta Rakka - čo podľa jeho slov umožní umiestniť tam viac než tri milióny utečencov.Turecko sa snaží o vytlačenie kurdských Oddielov ľudovej obrany (YPG) zo severu Sýrie. Spojené štáty podporujú YPG, ktoré boli a sú hlavnou silou v bojoch proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii.Ankara však YPG považuje za teroristov a za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná a od roku 1984 vedie povstanie na tureckom území.