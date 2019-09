R. Trnka: Nová hodvábna cesta môže do kraja priniesť pracovné miesta

Na archívnej snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Košice 24. septembra (TASR) – Ako prekladisko tovaru pre tzv. Novú hodvábnu cestu by mohol slúžiť plánovaný Globálny logistický industriálny park (GLIP) v lokalite Košice – Bočiar. Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku potenciál je na vznik 5000 až 10.000 nových pracovných miest s tým, že projekt si však bude vyžadovať podporu a jednotný postoj na všetkých úrovniach riadenia štátu.uviedol v utorok Trnka. Ten sa v dňoch 11. a 12. septembra zúčastnil na samite v Hongkongu venovanom práve projektu Novej hodvábnej cesty. Celkovo na podujatie prišlo 5000 účastníkov, zástupcov štátov, regiónov, investičných aj stavebných spoločností. O výstavbe prekladiska tovaru v lokalite Košice – Bočiar, kde sa končí širokorozchodná trať z východu, tak mal KSK možnosť rokovať s potenciálnymi čínskymi investormi, ale aj dodávateľmi.Trnka konštatoval, že s čínskou stranou sa rozprávali aj o iných projektoch Novej hodvábnej cesty.uviedol.KSK sa prostredníctvom samitu tiež oboznámil s projektmi hodvábnej cesty v iných krajinách, ktoré v súčasnosti úspešne fungujú. Napríklad Poľsko, cez ktoré prechádza hlavný prúd železničnej Novej hodvábnej cesty, buduje už druhý terminál Czeremcha - Wyskolitowsk pre vlaky z Číny. V existujúcom termináli Brest – Maleszewice totiž za posledné tri roky stúpol objem prepraveného nákladu o viac než 100 %. Odborníci odhadujú, že takýmto tempom bude preprava tovaru po transkontinentálnej trase narastať aj v budúcnosti. Okrem toho dochádza aj k zvýšeniu počtu vlakov, ktoré z Číny odchádzajú a k zrýchleniu dodania tovaru, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Lokalita Bočiar pri Košiciach s rozlohou 560 hektárov môže podľa KSK vytvoriť voľnú kapacitu na prekládku pre 500.000 kontajnerov ročne s obslužnými činnosťami, čím by v kraji vzniklo 5000 až 10.000 nových pracovných miest. Širokorozchodná trať Košice – Užhorod a Rusko – Kazachstan s napojením na Čínu by v porovnaní s námornou dopravou urýchlila prepravu tovaru zo 40 - 45 dní na 10 - 15 dní." doplnil Trnka.Zámer KSK nadväzuje na akčný plán postupu pri príprave a výstavbe GLIP-u a uznesenie vlády SR z 11. apríla 2017, ktorým vláda odporučila KSK, aby spolupracoval s Čínou v oblasti hodvábnej cesty.