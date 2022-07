Pri kúpaní si dávajte pozor. Záchranári pripomínajú pár rád, ktorým zachránite život sebe aj ďalším ľuďom

Prevencia je základ

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Od 1. júna tohto roku zasahovali záchranári Záchrannej zdravotnej služby pri 23 prípadoch topenia, pričom zachrániť sa im nepodarilo deväť ľudí. Ako informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová , najviac, konkrétne tri osoby sa utopili v Žilinskom kraji.Záchranári v tejto súvislosti pripomínajú, že pri kúpaní a pobyte pri vode je nevyhnutné dbať na prevenciu.Odporúčajú napríklad vyhýbať sa alkoholu, nepreceňovať sily, kúpať sa len v zdravotne vyhovujúcej vode a nevchádzať do nej s otvorenými ranami, infekčným ochorením alebo horúčkou.„Do vody treba vstupovať pomaly, aby sme sa vyhli teplotnému šoku. Platí, že k najbezpečnejším plochám na kúpanie patria tie so zabezpečenou vodnou záchrannou službou," uviedla Krčová.Ako ďalej povedala, počas búrky, prípadne ak sa blíži, v žiadnom prípade nie je vhodné kúpať sa na otvorených vodných plochách pre riziko zasiahnutia bleskom. Nebezpečné sú podľa nej aj skoky do vody.„Keď skáčeme do vody, v ktorej nevidno dno, nepoznáme hĺbku, prípadne sa v nej môžu nachádzať rôzne predmety, riskujeme ťažké poranenia hlavy a chrbtice, prípadne až fatálne následky," zdôraznila Krčová.Osobitnú kapitolu podľa nej tvoria deti.„V ich prípade by mali byť bezpečnostné ochranné prvky ako rukávniky alebo vesta samozrejmosťou, rovnako dôležité je mať ich vždy pod dozorom. Malé dieťa sa totiž môže utopiť aj v plytkej vode, a to ani nie za minútu. Topenie môže byť v takomto prípade rýchle a tiché," vysvetlila hovorkyňa.V prípade, že sme svedkami topenia, je podľa Krčovej okamžite nutné kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo 155.„Pri záchrane topiaceho však dbáme v prvom rade na vlastnú bezpečnosť, použijeme napríklad konár alebo veslo, aby sa mal topiaci čoho chytiť. Keď nereaguje, treba ho dostať z vody aj bez pomôcok," povedala hovorkyňa. Po vytiahnutí je podľa nej nevyhnutné začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR).„Uložíme ho na chrbát, zakloníme hlavu, aby sme spriechodnili dýchacie cesty, a na rozdiel od klasickej KPR začíname piatimi záchrannými vdychmi. Ak nepomôžu, stláčame hrudník v pomere 30 stlačení k dvom vdychom, do hĺbky piatich až šiestich centimetrov a s frekvenciou 100 až 120 stlačení za minútu," uviedla Krčová.Dodala, že ak nepoznáme presný postup, netreba panikáriť, operátor tiesňovej linky 155 krok za krokom inštruuje záchrancu, čo má robiť.