Severné Macedónsko si podľa Michela nemôže nechať ujsť takú príležitosť a malo by podporiť dohodu s Bulharskom

Takúto príležitosť si nemôžu nechať ujsť

Mnohí proti návrhu protestujú

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval Severné Macedónsko, aby podporilo Francúzskom navrhnutý kompromis o ukončení sporu s Bulharskom, ktorý blokuje vstup krajiny do Európskej únie (EÚ). Návrh, ktorý okrem iného vyzýva Skopje, aby v ústave uznalo existenciu bulharskej menšiny, je podľa Michela príliš dôležitá príležitosť, na to, aby si ju nechali ujsť.Na spoločnej tlačovej konferencii so severomacedónskym premiérom Dimitarom Kovačevskim povedal, že ak by návrh prijali, cesta k prístupovým rokovaniam do eurobloku by sa im otvorila o niekoľko dní.Severné Macedónsko má štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ už 17 rokov a v roku 2020 dostalo zelenú na prístupové rokovania.Severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski a vláda podporili navrhovanú dohodu. Hlavná opozičná strana VMRO-DPMNE, mnohí medzinárodní experti a občianske organizácie tvrdia, že návrh favorizuje bulharské požiadavky, ktoré sú v rozpore s tým, ako Severné Macedónsko vníma regionálnu históriu, jazyk, identitu a dedičstvo. Už niekoľko dní sa v krajine voči návrhu konajú protesty, ktoré sprevádza aj násilie.Bulharsko už formálne prijalo francúzsky návrh, ešte by tak mal spraviť severomacedónsky parlament.