Pri kúpe elektromobilu sú rozhodujúce psychologické faktory

Klagenfurt/Viedeň 14. septembra (TASR) - Psychologické faktory hrajú významnú plohu pri rozhodovaní, či si niekto kúpi elektromobil alebo nie. Vyplýva to zo štúdie klagenfurtskej univerzity Alpen Adria, Ekonomickej univerzity Viedeň a spoločností Deloitte a Wien Energie.Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo tisíc osôb, 16 % respondentov uviedlo, že elektromobil si už kúpilo alebo si ho kúpi ako ďalšie auto. Približne tretina má záujem o elektrický pohon, ale ešte si nechcú kúpiť elektromobil. Polovica respondentov mieni aj naďalej používať autá s konvenčným pohonom a vôbec nemá záujem o elektromobil.Podľa jedného z autorov štúdie Roberta Sposata hrajú psychologické faktory určujúcu úlohu v tom, do akej miery sú ľudia ochotní prestúpiť na elektrickú mobilitu. Rozhodujúcim faktorom je individualizmus.Z prieskumu vyplynulo, že o elektrické autá nemajú záujem najmä ľudia s menším záujmom o životné prostredie a osoby so skeptickým postojom k novým technológiám. Štúdia ďalej ukázala, že 16 % respondentov, ktorí už elektromobil majú alebo jeho kúpu zvažujú, pochádza predovšetkým zo spolkových krajín, kde majú možnosť získať dotáciu.Spoluautorka štúdie Nina Hamplová poukazuje aj na potrebu podpory zo strany politiky a priemyslu.