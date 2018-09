Výberová chronológia finančnej krízy amerických bánk od roku 2007

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. septembra (TASR) - V spojitosti s desiatym výročím pádu banky Lehman Brothers, ktorý zostril finančnú a ekonomickú krízu, prináša TASR prehľad udalostí, ktoré tomu predchádzali.9. február - Latentná kríza sa zmenila na otvorenú. Americký hypotekárny ústav New Century Financial sa dostal do existenčných problémov a neskôr vyhlásil bankrot.28. februára - Americká ekonomika rástla v poslednom štvrťroku 2006 podstatne pomalšie, než sa pôvodne očakávalo. Príčinou boli nižšie výdavky podnikov a spotrebiteľov. Hrubý domáci produkt (HDP) USA v období od októbra do konca decembra 2006 medziročne vzrástol o 2,2 %. Americká vláda vo svojom predchádzajúcom odhade hovorila o raste v uvedenom období na úrovni 3,5 %.25. mája - Predaj nehnuteľností v USA klesol viac ako sa predpokladalo. Pretrvávajúca mimoriadne nepriaznivá situácia na americkom trhu s nehnuteľnosťami spôsobila pokles výkonnosti ekonomiky USA. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa v 1. štvrťroku dostal na takmer 4-ročné minimum, keď dosiahol len 1,3 %.26. júla - Americké ministerstvo obchodu informovalo, že predaj nových domov klesol medziročne o 6,6 %. Kurzy akcií sa znížili na celom svete.3. augusta - Hypotekárny ústav American Home Mortgage zastavil poskytovanie úverov a neskôr vyhlásil bankrot.9. augusta - Európska centrálna banka (ECB) prvý raz po šiestich rokoch intervenovala na peňažnom trhu. Príčinou bol nepokoj na finančných trhoch. ECB umiestnila na trhy čerstvé peniaze a dala bankám k dispozícii 94,8 miliardy eur za 4-% úrok. ECB týmto spôsobom predtým naposledy intervenovala po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.16. augusta - Najväčšia americká banka s orientáciou na financovanie nákupov nehnuteľností Countrywide Financial si zobrala úver 11,5 miliardy USD, aby mohla financovať ďalšie pôžičky. Hypotekárna banka First Magnus zastavila svoju činnosť.27. augusta - Federálny rezervný systém USA (Fed) poskytol americkým obchodným bankám mimoriadnu hotovosť 9,5 miliardy USD na zabezpečenie ich likvidity. Americká hypotekárna kríza vyvolala na celom svete obavy z nedostatku úverov.1. októbra - Banke Citigroup klesol zisk o 57 %. Jej šéf Charles Prince neskôr rezignoval.5. októbra - Banka Merrill Lynch musela odpísať viac ako 8 miliárd USD. Jej šéf Stan O'Neal prišiel o miesto.17. októbra - Banka JP Morgan Chase odpísala 1,3 miliardy USD.7. novembra - Banka Morgan Stanley musela vo štvrtom štvrťroku odpísať 2,5 miliardy USD.13. novembra - Bank of America oznámila, že odpisuje takmer 3 miliardy USD.26. decembra - Investičná firma Merrill Lynch si predajom vlastných akcií zabezpečila príliv 6,2 miliardy USD.15. januára - Citigroup hospodárila v poslednom štvrťroku 2007 so stratou 9,8 miliardy USD a musela odpísať ďalších 18 miliárd USD.17. januára - Merril Lynch informovala, že v roku 2007 bola jej strata 8,05 miliardy USD.29. februára - Poisťovací koncern American International Group (AIG) prerobil v poslednom štvrťroku 2007 takmer 5,3 miliardy USD.16. marca - JP Morgan Chase prevzal za pomoci americkej centrálnej banky tradičný americký ústav Bear Stearns, čím ho zachránil pred neodvratným bankrotom.16. apríla - JP Morgan musel odpísať 2,6 miliardy USD, ktoré nedokázal získať od svojich dlžníkov.17. apríla - Merrill Lynch oznámil, že musí odpísať ďalších viac ako 6 miliárd USD.18. apríla - Citigroup potvrdila, že v prvom štvrťroku 2008 dosiahla stratu 5,1 miliardy USD.10. júla - Skrachovala hypotekárna banka a stavebná sporiteľňa IndyMac. Bol to druhý najväčší krach banky v amerických dejinách. Americký senát prijal zákon, podľa ktorého dostalo pomoc asi 400.000 zadlžených domácností neschopných splácať hypotéky na domy.17. júla - Finančná kríza prenikla do americkej veľkobanky JP Morgan Chase. V druhom štvrťroku jej klesol zisk medziročne o 53 %.18. júla - Citigroup dosiahla znovu veľkú stratu. Štvrtýkrát po sebe uzatvára štvrťrok s veľkou stratou aj investičná banka Merrill Lynch.22. júla - Americká banka Wachovia informovala, že v druhom štvrťroku sa jej hospodárenie skončilo so stratou 8,86 miliardy USD a že prepustí viac ako 6000 zamestnancov.1. augusta - First Priority Bank of Bradenton na Floride oznámila, že odchádza z trhu.22. augusta - Bankový dohľad zatvoril Columbian Bank and Trust so sídlom v Kansase.29. augusta - Prestala pôsobiť Integrity Bank of Alpharetta.6. septembra - Zanikla Silver State Bank v Nevade. Išlo už o 11. krach banky v krajine počas roka. V predošlom roku za rovnaké obdobie odišli z trhu tri banky.7. septembra - Obaja veľkí americkí financovatelia rodinných domov Fannie Mae a Freddie Mac prešli pod štátnu kontrolu, čím sa zabránilo ich bankrotu. Spolu sa podieľali na financovaní úverov na nehnuteľností v Spojených štátoch asi za 6 biliónov USD.8. septembra - Investičná banka Lehman Brothers sa ocitla na pokraji bankrotu.11. septembra - Najväčšia americká stavebná sporiteľňa Washington Mutual musí odpísať stratu 2,7 miliardy USD.12. septembra - Americký minister financií Henry Paulson odmietol požiadavky, aby vláda prispela k záchrane Lehman Brothers. Hodnota banky sa za 12 mesiacov znížila z takmer 60 miliárd na 2,5 miliardy USD. V New Yorku sa začalo posledné kolo rokovaní o záchrane Lehman Brothers a prvé kolo diskusií o tom, aké dôsledky bude mať krach veľkobanky na americký a svetový finančný systém.15. septembra - Vedenie Lehman Brothers informovalo, že plánuje požiadať súd o ochranu pred veriteľmi podľa zákona o bankrote. Banka ohlásila platobnú neschopnosť. Pokusy o záchranu Lehman Brothers stroskotali napriek maratónu rokovaní predstaviteľov amerických bankových a finančných kruhov, vrátane ministra financií Henryho Paulsona. Bank of America, ktorá bola ako záujemca v hre, sa napokon rozhodla kúpiť tretiu najväčšiu investičnú banku Merrill Lynch.16. septembra - Federálny rezervný systém (Fed) dodal na americký finančný trh 70 miliárd USD na zmiernenie otrasov, ktoré prišli po krachu Lehman Brothers, rýchlom presune Merrill Lynch do rúk Bank of America a hrozbe bankrotu poisťovacieho giganta AIG.24. septembra - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal preverovať štyri veľké finančné inštitúcie a ich vedúcich pracovníkov. Cieľom bolo zistiť, či v spoločnostiach Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers a AIG nedošlo k hypotekárnym podvodom.23. decembra - Americká ekonomika bola podľa Národného úradu pre ekonomický výskum (NBER) v recesii po celý rok od decembra 2007. Najväčšie recesie v USA od roku 1945 trvali 16 mesiacov a skončili sa v marci 1975 a novembri 1982. Veľká hospodárska kríza trvala 43 mesiacov od augusta 1929 do marca 1933.