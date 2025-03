Pri Lendaku spadol parašutista, na pomoc mu letel záchranársky vrtuľník

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.3.2025 (SITA.sk) -Po páde pri obci Lendak v okrese Kežmarok sa vo štvrtok zranil parašutista . Na pomoc mu letel záchranársky vrtuľník . Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR Ako neskôr informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková , išlo o 38-ročného paraglajdera, ktorý pri páde z výšky do lesného terénu utrpel poranenie panvy, chrbtice a dolnej končatiny.„Dispečerovi ATE sa podarilo získať od volajúceho svedka o pomoc presnú lokalizáciu zraneného, čo výrazne uľahčilo posádke vyhľadávanie miesta udalosti. Lekárka bola priamo k pacientovi vysadená palubným navijakom v priebehu niekoľkých minút. Zranenému na mieste poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie a následne boli obaja z miesta evakuovaní opäť lanovou technikou," uviedla.Počas medzipristátia bol pacient preložený na palubu a v stabilizovanom stave, pri vedomí, no s vážnymi poraneniami letecky transportovaný do popradskej nemocnice.