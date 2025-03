Prezident Pellegrini vníma „covidovú amnestiu“ za problematickú, popieranie pandémie je urážkou obetí

Otázka budúcnosti

Prezident skritizoval Kotlára

Pandemické konšpirácie urážkou obetí

6.3.2025 (SITA.sk) - Návrh vládnej koalície na takzvanú „covidovú amnestiu" je nepekný odkaz a nepekný signál všetkým ľuďom, ktorí počas pandémie prišli o svojich blízkych.Vyhlásil to vo štvrtok pri príležitosti piateho výročia začiatku pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku prezident Peter Pellegrini Ako ďalej povedal po stretnutí s pozostalými obetí, idea amnestie zároveň zakladá vážny problém do budúcnosti. V prípade ďalšej pandémie by totiž boli niektorí ľudia posmelení nedodržiavať pravidlá.„Zakladáme si na nie dobrú budúcnosť v prípade riešení krízových situácií," skonštatoval prezident. Doplnil, že bude veľmi pozorne sledovať, či bude predmetný zákon schválený a či má miesto v našej spoločnosti.Prezident zároveň kritizoval vládneho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie Petra Kotlára , že prichádza s „fantazmagóriami", napríklad o nanočipoch vo vakcínach.„Ja som očakával, ža práve splnomocnenec vlády pre COVID nám podá odpovede, na ktoré čakajú aj títo ľudia (pozostalí, pozn. SITA). Kde boli chyby, ktoré opatrenie nefungovalo, ktoré naopak fungovalo skvele. Či nejaké rozhodnutie spôsobila zväčšený počet obetí a či má alebo nemá niesť niekto aj politickú alebo nejakú inú trestnoprávnu zodpovednosť," zdôraznil Pellegrini.Hlavá štátu tiež skonštatovala, že konšpirácie typu, že pandémia vôbec nebola, je urážkou nie len pozostalých, ale aj samotných obetí.„Ja odmietam, aby sa sme sa venovali veciam, ktoré naozaj majú bližšie k rôznym konšpiráciám a teóriám, že COVID nebol alebo bol niekde importovaný. Tým ľuďom, ktorí prišli o život, pre nich naozaj nie je rozhodujúce, či COVID prišiel z nejakého laboratória alebo vynikol prirodzenou formou," povedal Pellegrini. Prezident zároveň uviedol, že viac ako 22-tisíc obetí pandémie by si zaslúžilo pietne miesto, aké je už aj v iných krajinách.Vyzval preto premiéra Roberta Fica , aby na vznik pamätníka vyčlenil prostriedky z rezervy predsedu vlády. Pietne miesto by sa podľa Pellegriniho malo nachádzať na jazere blízko nemocnie v bratislavskom Ružinove. „Myslím si, že je našou povinnosťou tento pamätník obetiam dostavať," dodala hlava štátu.