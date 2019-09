Pri leteckom útoku v Jemene zahynulo 16 ľudí vrátane siedmich detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Dubaj 24. septembra (TASR) - Šestnásť ľudí vrátane siedmich detí prišlo v utorok o život pri dvoch leteckých útokoch v Jemene. Útoky vykonala koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje proti povstalcom na juhu Jemenu.pri koaličnom nálete na obydlie v provincii Dalí, povedal agentúre AFP jeden z miestnych predstaviteľov pod podmienkou anonymity.Iránom podporovaní húsíjskí povstalci odsúdili koalíciu za ichvoči jemenskému ľudu.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci. Prišli pritom o život desaťtisíce ľudí väčšinou civilistov.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba