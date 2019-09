Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) – Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku spomaliť na 2,5 % a v budúcom roku na 2,4 %. V roku 2021 by mal mierne zrýchliť na 2,7 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS).