Pri liečbe očných chýb u detí pomôže virtuálna realita

Bratislava 26. septembra (TASR) – Malí pacienti na Klinike detskej oftalmológie (KDO) v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave sa budú liečiť hrou vo virtuálnej realite.„Pri hre sa v 3D okuliaroch nachádzajú pre jednotlivé oči rôzne obrazy. Podobajú sa a princíp binokulárneho videnia je v tom, že mozog ich spojí do jedného zrakového vnemu,“ vysvetľuje zástupkyňa prednostu KDO Beáta Bušányová. Hry sú podľa nej určené práve na zdokonaľovanie binokulárnych funkcií. „Cvičiť treba opakovane, liečba je dlhodobá a trvá niekoľko mesiacov až rokov,“ zdôrazňuje. Prístroje, ktoré NÚDCH zakúpila vďaka pomoci občianskeho združenia (OZ) Billa ľuďom, sa využívajú pri liečbe porúch binokulárneho videnia a strabizmu, teda škúlenia. Na dosiahnutie želaného efektu je potrebná séria ôsmich cvičení, trvajúcich asi 40 minút, dvakrát do týždňa. Dieťa cvičí pod dozorom špeciálnej ortoptickej sestry.Podľa Bušányovej je dôležité začať s liečbou tupozrakosti u dieťaťa čo najskôr. „Na tupozrakosť liečime deti od tretieho roku života, avšak táto liečba má efekt aj u starších detí po siedmom roku života a dokonca aj u dospelých,“ konštatuje Bušányová. „Som rád, že sa nám podarilo rozšíriť spektrum možností liečby tupozrakosti a to nielen v prípadoch, keď klasická liečba nepriniesla očakávaný efekt, ale aj u starších detí, u ktorých sa ochorenie zistilo až vo veku, keď už liečba nie je taká efektívna,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela. Liečba hrou dokáže podľa neho eliminovať aj stres spojený s pobytom v nemocnici.Tupozrakosť je očná chyba, ktorou trpia dve až štyri percentá detskej populácie. Spôsobuje, že zraková dráha oka, ktorá doň prenáša zrakové podnety, nie je dostatočne funkčná. Dieťa nemá ostré a priestorové videnie. Jedno z očí je postihnuté viac a treba ho rozcvičiť. Tupozrakosť môže byť podľa Bušányovej spojená s výrazným rozdielom dioptrií medzi očami a strabizmom. Najčastejšie je odhalená v súvislosti s týmito ochoreniami.NÚDCH dlhodobo spolupracuje na projekte Zdravé oči už v škôlkach. Vďaka pomoci OZ Billa získala klinika aj ďalšie prístroje na diagnostiku očných chýb.