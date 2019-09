Z Výkonnej rady Európskej centrálnej banky odchádza Lautenschlägerová

Na archívnej snímke Sabine Lautenschlägerová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. septembra (TASR) - Nemecká predstaviteľka vo Výkonnej rade Európskej centrálnej banky (ECB) Sabine Lautenschlägerová odstupuje zo svojej funkcie. Tento krok ešte zvýrazňuje rozštiepenosť v radoch vysokých predstaviteľov ECB, týkajúcu sa menových stimulov. Takisto je otázne, koho teraz Nemecko vyberie ako jej náhradu v čase, keď uvoľnená menová politika ECB je v krajine ostro kritizovaná.ECB neuviedla dôvod Lautenschlägerovej rezignácie a ona nebola k zastihnutiu, aby sa k tomu vyjadrila. Podľa zdrojov denníka Financial Times (FT), oboznámených so záležitosťou, Lautenschlägerová mala pocit, že nastal čas na odchod. Dôvodom malo byť viacero vrátane jej nesúhlasu s aktuálnou menovou politikou, koniec jej úlohy v rámci bankového dohľadu a blížiaca sa zmena na čele ECB.Lautenschlägerová sa stala členkou výkonnej rady v januári 2014, pričom jej funkčné obdobie malo trvať 8 rokov. Nedávno sa skončilo jej 5-ročné funkčné obdobie podpredsedníčky dozornej rady Jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM).Lautenschlägerová je jedinou ženou v 25-členej Rade guvernérov ECB. Patrí medzi popredných jastrabov v rade a bola jednou z mála jej členov, ktorí sa počas zasadnutia pred dvoma týždňami nahlas postavili proti obnoveniu programu kvantitatívneho uvoľňovania.Počas uplynulých dvoch týždňov šéfovia nemeckej, francúzskej, holandskej aj rakúskej centrálnej banky verejne kritizovali posledné rozhodnutie Rady guvernérov, ktorá prijala balík menových stimulov, aby podporila spomaľujúcu sa ekonomiku eurozóny. Jeho súčasťou bolo zníženie depozitnej sadzby hlbšie do negatívneho pásma (z -04 % na -0,5 %) a obnovenie programu nákupu dlhopisov.