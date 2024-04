Pri Lučenci sa zrazila sanitka s odťahovkou. Jeden človek je mŕtvy, ďalší sú zranení (foto)

8.4.2024 (SITA.sk) - Vážna dopravná nehoda sa stala v pondelok popoludní na ceste I/16 v katastri obce Mýtna v Lučeneckom okrese. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, čelne sa tam. 63-ročný vodič sanitky zraneniam na mieste podľahol.„Bližšie nešpecifikované zranenia utrpel aj spolujazdec, ošetrovateľ v lôžkovej časti sanitky, ktorý bol z miesta so zraneniami prevezený do nemocnice. Podľa predbežných informácií povrchové zranenia utrpela tiež prevážaná pacientka a vodič odťahovej služby. Nehoda si vyžiadala aj uzavretie cesty I/16 až do odstránenia následkov a riadneho zadokumentovania nehody,“ dodáva polícia s tým, že na miesto boli prizvaní aj súdni znalci z odboru cestnej dopravy.Presná príčina vzniku nehody ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho jej vyšetrovania.