Pellegrini už nie je poslancom ani predsedom parlamentu. Ospravedlnil sa, že si neuvedomil ustanovenie ústavy (video+foto)

8.4.2024 (SITA.sk) - Budúcemu prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) sa skončil mandát poslanca Národnej rady (NR) SR a tiež mandát predsedu parlamentu . Stalo sa tak už 6. apríla. Výkonom právomoci predsedu parlamentu ešte pred voľbami poveril podpredsedu parlamentu Petra Žigu Ten bude viesť parlament do zvolenia nového predsedu, termín jeho zvolenia ešte nie je ustanovený. Pellegrini zostáva aj naďalej predsedom strany Hlas-SD až do zvolenia nového lídra strany. Pellegrini o tom informoval vo svojom pondelkovom vyhlásení.Ako Pellegrini vysvetlil, mandát mu uplynul v momente, keď bol zvolený za prezidenta. Ospravedlnil sa súčasne za to, že si neuvedomil všetky ustanovenia ústavy.Vysvetlil, že jeden z článkov ústavy hovorí o tom, že ak za prezidenta bude zvolený poslanec NR SR, člen vlády, sudca, prokurátor, príslušník Ozbrojených síl SR alebo predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu , odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu.Ako Pellegrini spresnil, na toto ustanovenie môžu byť rôzne názory a tiež môže mať rôzne výklady, keďže prezidentom sa zvolený kandidát stáva až vo chvíli zloženia jeho sľubu, pričom v slovenských podmienkach medzi zvolením a zložením sľubu uplynú viac ako dva mesiace.Ako Pellegrini ďalej skonštatoval, 27 poslancov Hlasu-SD je v plnej sile a sú pripravení jednotne podporovať všetky návrhy z vládnej dielne.„Po svojom zvolení za predsedu parlamentu som sa vyslovil za vyššiu politickú kultúru. Považoval som a považujem za vrcholne nedôstojné, ak sa zo slovenského zákonodárneho zboru ozývajú vulgarizmy, osobné urážky alebo snaha vyvolávať konflikty," uviedol Pellegrini s tým, že tento cieľ sa môže podariť len vtedy, ak ho za svoj príjmu všetci poslanci národnej rady.„Po piatich mesiacoch môjho pôsobenia vo funkcii musím žiaľ skontaktovať, že tento cieľ ostáva nemenný aj pre môjho nástupcu. Mrzí ma, že v novom volebnom období niektorí poslanci úplne stratili zábrany a vyjadrujú sa na pôde NR SR slovníkom, ktorý je nehodný volených zástupcov ľudu," vyhlásil Pellegrini a uzavrel, že si neuvedomujú, aký príklad dávajú ľuďom, ako tým dehonestujú celý systém parlamentnej demokracie a ako prispievajú k vulgarizácii verejného života.