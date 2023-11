Pri manipulácii so zbraňou strelil druhého muža do brucha

9.11.2023 (SITA.sk) - Trestnému stíhaniu za ublíženie na zdraví čelí muž, ktorý pri manipulácii so strelnou zbraňou postrelil iného muža. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, udalosť sa stala v utorok 7. novembra popoludní v obci Sukov (okres Medzilaborce).Obvinený muž podľa Ligdayovej odložil nabitú strelnú zbraň na zadnú sedačku do auta. „Išlo o guľovnicu, ktorú mal v legálnej držbe,“ konkretizovala Ligdayová.Neskôr zbraň z auta vyberal, pričom ju uchopil za pažbu a spúšť, v dôsledku čoho zbraň vystrelila. Projektil zasiahol druhého muža stojaceho nablízku do brucha.„Muž pri manipulácii so zbraňou porušil dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona o strelných zbraniach a strelive. Majiteľ zbrane je povinný prepravovať a používať zbraň len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne či v zásobníku zbrane,“ upozornila policajná hovorkyňa.