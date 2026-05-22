Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Pri masakre na plantáži na severe Hondurasu zahynulo najmenej 25 ľudí


Tagy: Gangy násilie v Hondurase obchod s drogami

Medzi mŕtvymi sú civilisti aj policajti, pričom krajina pripravuje nové opatrenia proti gangom a obchodníkom s drogami. Najmenej 25 ľudí vrátane civilistov a policajtov zahynulo vo štvrtok pri dvoch ...



Zdieľať
honduras_violence_85895 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Medzi mŕtvymi sú civilisti aj policajti, pričom krajina pripravuje nové opatrenia proti gangom a obchodníkom s drogami.


Najmenej 25 ľudí vrátane civilistov a policajtov zahynulo vo štvrtok pri dvoch útokoch organizovaného zločinu na severe Hondurasu. Oznámili to miestne úrady v čase, keď krajina pripravuje rozsiahle opatrenia proti násiliu gangov.

Najkrvavejší útok sa odohral nadránom v obci Trujillo v departemente Colón, kde ozbrojenci zastrelili 19 ľudí dlhými strelnými zbraňami. Oblasť je podľa úradov dlhodobo zmietaná bojmi gangov o kontrolu nad palmovými plantážami a trasami pre pašovanie drog.

Pri ďalšom útoku v meste Omoa neďaleko hraníc s Guatemalou zahynulo päť policajtov a jeden civilista počas prestrelky medzi protidrogovou jednotkou a údajným gangom obchodníkov s drogami. Informovala o tom honduraská polícia.

Útoky prišli krátko po tom, ako parlament schválil sériu reforiem na boj proti kriminalite v krajine, kde pripadá 24 vrážd na 100-tisíc obyvateľov. Nové opatrenia umožnia armáde podieľať sa na zabezpečovaní verejnej bezpečnosti a vytvoria novú jednotku proti organizovanému zločinu. Reformy zároveň otvárajú možnosť označiť gangy a drogové kartely za teroristické organizácie.

Konzervatívny prezident Nasry Asfura prisľúbil spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri potláčaní organizovaného zločinu v Latinskej Amerike. Miestny predstaviteľ vidieckej komunity v Trujille pre AFP uviedol, že medzi obeťami boli členovia ozbrojenej skupiny kontrolujúcej plantáže. Zo strachu o bezpečnosť požiadal o anonymitu.



Minister bezpečnosti Gerzon Velasquez označil zábery z miesta činu za „dantovskú scénu“, kde boli ľudia zrejme popravení vysokokalibrovými zbraňami vrátane pušiek a brokovníc. Hovorca prokuratúry Yuri Mora uviedol, že vyšetrovatelia našli 13 tiel na jednom mieste a ďalších šesť inde na plantážach.

Podľa polície ozbrojené skupiny nelegálne obsadzujú a využívajú viaceré rozsiahle plantáže afrických paliem, pričom zisky z úrody používajú na nákup zbraní. Niektoré farmárske združenia však obviňujú nadnárodné agropodniky z podpory kriminálnych skupín pri obsadzovaní pôdy. Vysokopostavený vládny vyšetrovateľ tieto tvrdenia odmietol a uviedol, že masaker „súvisí s obchodovaním s drogami“.


Zdroj: SITA.sk - Pri masakre na plantáži na severe Hondurasu zahynulo najmenej 25 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gangy násilie v Hondurase obchod s drogami
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin čelí doma rastúcej nespokojnosti. Hrozia v Rusku protesty?
<< predchádzajúci článok
Rubio varoval Havanu, že Washington chce zmenu kubánskeho režimu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 