|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Pri masakre na plantáži na severe Hondurasu zahynulo najmenej 25 ľudí
Medzi mŕtvymi sú civilisti aj policajti, pričom krajina pripravuje nové opatrenia proti gangom a obchodníkom s drogami. Najmenej 25 ľudí vrátane civilistov a policajtov zahynulo vo štvrtok pri dvoch ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Medzi mŕtvymi sú civilisti aj policajti, pričom krajina pripravuje nové opatrenia proti gangom a obchodníkom s drogami.
Najmenej 25 ľudí vrátane civilistov a policajtov zahynulo vo štvrtok pri dvoch útokoch organizovaného zločinu na severe Hondurasu. Oznámili to miestne úrady v čase, keď krajina pripravuje rozsiahle opatrenia proti násiliu gangov.
Najkrvavejší útok sa odohral nadránom v obci Trujillo v departemente Colón, kde ozbrojenci zastrelili 19 ľudí dlhými strelnými zbraňami. Oblasť je podľa úradov dlhodobo zmietaná bojmi gangov o kontrolu nad palmovými plantážami a trasami pre pašovanie drog.
Pri ďalšom útoku v meste Omoa neďaleko hraníc s Guatemalou zahynulo päť policajtov a jeden civilista počas prestrelky medzi protidrogovou jednotkou a údajným gangom obchodníkov s drogami. Informovala o tom honduraská polícia.
Útoky prišli krátko po tom, ako parlament schválil sériu reforiem na boj proti kriminalite v krajine, kde pripadá 24 vrážd na 100-tisíc obyvateľov. Nové opatrenia umožnia armáde podieľať sa na zabezpečovaní verejnej bezpečnosti a vytvoria novú jednotku proti organizovanému zločinu. Reformy zároveň otvárajú možnosť označiť gangy a drogové kartely za teroristické organizácie.
Konzervatívny prezident Nasry Asfura prisľúbil spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri potláčaní organizovaného zločinu v Latinskej Amerike. Miestny predstaviteľ vidieckej komunity v Trujille pre AFP uviedol, že medzi obeťami boli členovia ozbrojenej skupiny kontrolujúcej plantáže. Zo strachu o bezpečnosť požiadal o anonymitu.
Minister bezpečnosti Gerzon Velasquez označil zábery z miesta činu za „dantovskú scénu“, kde boli ľudia zrejme popravení vysokokalibrovými zbraňami vrátane pušiek a brokovníc. Hovorca prokuratúry Yuri Mora uviedol, že vyšetrovatelia našli 13 tiel na jednom mieste a ďalších šesť inde na plantážach.
Podľa polície ozbrojené skupiny nelegálne obsadzujú a využívajú viaceré rozsiahle plantáže afrických paliem, pričom zisky z úrody používajú na nákup zbraní. Niektoré farmárske združenia však obviňujú nadnárodné agropodniky z podpory kriminálnych skupín pri obsadzovaní pôdy. Vysokopostavený vládny vyšetrovateľ tieto tvrdenia odmietol a uviedol, že masaker „súvisí s obchodovaním s drogami“.
Zdroj: SITA.sk - Pri masakre na plantáži na severe Hondurasu zahynulo najmenej 25 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 25 ľudí vrátane civilistov a policajtov zahynulo vo štvrtok pri dvoch útokoch organizovaného zločinu na severe Hondurasu. Oznámili to miestne úrady v čase, keď krajina pripravuje rozsiahle opatrenia proti násiliu gangov.
Najkrvavejší útok sa odohral nadránom v obci Trujillo v departemente Colón, kde ozbrojenci zastrelili 19 ľudí dlhými strelnými zbraňami. Oblasť je podľa úradov dlhodobo zmietaná bojmi gangov o kontrolu nad palmovými plantážami a trasami pre pašovanie drog.
Pri ďalšom útoku v meste Omoa neďaleko hraníc s Guatemalou zahynulo päť policajtov a jeden civilista počas prestrelky medzi protidrogovou jednotkou a údajným gangom obchodníkov s drogami. Informovala o tom honduraská polícia.
Útoky prišli krátko po tom, ako parlament schválil sériu reforiem na boj proti kriminalite v krajine, kde pripadá 24 vrážd na 100-tisíc obyvateľov. Nové opatrenia umožnia armáde podieľať sa na zabezpečovaní verejnej bezpečnosti a vytvoria novú jednotku proti organizovanému zločinu. Reformy zároveň otvárajú možnosť označiť gangy a drogové kartely za teroristické organizácie.
Konzervatívny prezident Nasry Asfura prisľúbil spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri potláčaní organizovaného zločinu v Latinskej Amerike. Miestny predstaviteľ vidieckej komunity v Trujille pre AFP uviedol, že medzi obeťami boli členovia ozbrojenej skupiny kontrolujúcej plantáže. Zo strachu o bezpečnosť požiadal o anonymitu.
????⚠️ JORNADA VIOLENTA EN HONDURAS DEJA MÁS DE 20 MUERTOS EN MENOS DE 24 Horas.
Honduras vivió este jueves 21 de mayo una de las jornadas más sangrientas del año, luego de registrarse varios hechos violentos en distintos puntos del país que dejan de manera preliminar más de 20… pic.twitter.com/LkF7yPLnYz
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) May 21, 2026
Minister bezpečnosti Gerzon Velasquez označil zábery z miesta činu za „dantovskú scénu“, kde boli ľudia zrejme popravení vysokokalibrovými zbraňami vrátane pušiek a brokovníc. Hovorca prokuratúry Yuri Mora uviedol, že vyšetrovatelia našli 13 tiel na jednom mieste a ďalších šesť inde na plantážach.
Podľa polície ozbrojené skupiny nelegálne obsadzujú a využívajú viaceré rozsiahle plantáže afrických paliem, pričom zisky z úrody používajú na nákup zbraní. Niektoré farmárske združenia však obviňujú nadnárodné agropodniky z podpory kriminálnych skupín pri obsadzovaní pôdy. Vysokopostavený vládny vyšetrovateľ tieto tvrdenia odmietol a uviedol, že masaker „súvisí s obchodovaním s drogami“.
Zdroj: SITA.sk - Pri masakre na plantáži na severe Hondurasu zahynulo najmenej 25 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin čelí doma rastúcej nespokojnosti. Hrozia v Rusku protesty?
Putin čelí doma rastúcej nespokojnosti. Hrozia v Rusku protesty?
<< predchádzajúci článok
Rubio varoval Havanu, že Washington chce zmenu kubánskeho režimu
Rubio varoval Havanu, že Washington chce zmenu kubánskeho režimu