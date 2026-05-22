 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Rubio varoval Havanu, že Washington chce zmenu kubánskeho režimu


Tagy: americká lietadlová loď americko-kubánske vzťahy americký minister zahraničných vecí kubánska vláda

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Spojené štáty sú odhodlané zvrhnúť komunistický režim na Kube. Americký minister zahraničných vecí ...



united_states_nato_rubio_27484 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Spojené štáty sú odhodlané zvrhnúť komunistický režim na Kube.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sú plne sústredené na zmenu komunistického systému na Kube.


Vyjadrenia prišli krátko po tom, čo Washington obžaloval bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra z vraždy.



Nejde o zastrašovanie


Americká armáda zároveň oznámila, že lietadlová loď USS Nimitz spolu so sprievodnými vojnovými plavidlami vstúpila do Karibiku. Prezident Donald Trump však odmietol, že by išlo o zastrašovanie Havany.


Rubio, ktorý je kubánskeho pôvodu a patrí medzi dlhoročných kritikov kubánskeho režimu, označil ostrov za „zlyhávajúci štát“ postihnutý hlbokou ekonomickou krízou.


„Ich ekonomický systém nefunguje. Je rozbitý a pri súčasnom politickom systéme, sa nedá  opraviť “ povedal Rubio novinárom v Miami.



Hrajú o čas


Minister zároveň vyhlásil, že kubánske vedenie sa celé roky snažilo iba získavať čas. „Nebudú nás schopní prečkať ani získať čas. Myslíme to naozaj vážne. A dáme si na tom záležať,“ uviedol.


Rubio dodal, že Spojené štáty vždy preferujú „diplomatické riešenie“, no upozornil, že Trump má k dispozícii aj ďalšie možnosti.


Podľa Rubia Kuba predbežne súhlasila s americkou ponukou pomoci vo výške 100 miliónov dolárov výmenou za reformy.



Tajomný konglomerát


Nie je však jasné, či Washington prijme podmienky Havany, keďže USA požadujú obísť tajomný konglomerát GAESA riadený kubánskymi ozbrojenými silami, ktorý ovláda veľkú časť kubánskej ekonomiky.


Washington začiatkom mesiaca uvalil na GAESA sankcie. Rubio vo štvrtok oznámil aj zadržanie Adys Lastres Morerovej, sestry šéfa GAESA, ktorú americké úrady obvinili z podpory kubánskeho režimu pri správe nehnuteľností na Floride.




Zdroj: SITA.sk - Rubio varoval Havanu, že Washington chce zmenu kubánskeho režimu © SITA Všetky práva vyhradené.

