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04. augusta 2026
Pri masovom hrobe v Kosove našli pozostatky ďalších štyroch osôb, pravdepodobne zmizli v 90. rokoch
Tagy: Masové hroby Vojna na Balkáne
Kosovské úrady objavili na severe krajiny pozostatky ďalších štyroch ľudí v druhom hromadnom hrobe. Vyšetrovanie možných vojnových zločinov z obdobia konfliktu v rokoch 1998 až 1999 ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Kosovské úrady objavili na severe krajiny pozostatky ďalších štyroch ľudí v druhom hromadnom hrobe. Vyšetrovanie možných vojnových zločinov z obdobia konfliktu v rokoch 1998 až 1999 pokračuje.
Kosovské úrady v pondelok večer potvrdili nález pozostatkov ďalších štyroch osôb v druhom hromadnom hrobe na severe krajiny. Objav súvisí s pokračujúcim vyšetrovaním podozrení z vojnových zločinov spáchaných počas konfliktu z konca 90. rokov.
Vládna komisia pre nezvestné osoby uviedla, že počas výkopových prác v lokalite Jabuka našli a exhumovali telesné pozostatky štyroch ľudí, ktoré podľa predbežných zistení patria obetiam násilných zmiznutí počas vojny. Pozostatky odoslali na analýzu DNA s cieľom potvrdiť ich totožnosť.
Nález nasleduje len niekoľko dní po objavení pozostatkov siedmich osôb na neďalekom nálezisku v oblasti Zubin Potok. Úrady predpokladajú, že v okolí priľahlých obcí môže byť pochovaných až 23 ľudí.
Prokuratúra uviedla, že po náleze pozostatkov 11 osôb na oboch lokalitách môžu výkopové práce aj identifikácia obetí trvať ešte niekoľko mesiacov. Polícia zároveň v uplynulých dňoch zadržala troch mužov z miestnej oblasti pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov.
Úradujúci premiér Albin Kurti v sobotu vyhlásil, že objavené pozostatky s najväčšou pravdepodobnosťou patria 23 Albáncom, ktorí boli na jar 1999 násilne unesení a popravení. Vojna medzi albánskymi separatistami a srbskými ozbrojenými silami v rokoch 1998 až 1999 si vyžiadala približne 13-tisíc obetí a okolo 4-tisíc ľudí zostalo nezvestných. Napriek desaťročiam pátrania je dodnes nezvestných približne 1 600 osôb.
Zdroj: SITA.sk - Pri masovom hrobe v Kosove našli pozostatky ďalších štyroch osôb, pravdepodobne zmizli v 90. rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Kosovské úrady v pondelok večer potvrdili nález pozostatkov ďalších štyroch osôb v druhom hromadnom hrobe na severe krajiny. Objav súvisí s pokračujúcim vyšetrovaním podozrení z vojnových zločinov spáchaných počas konfliktu z konca 90. rokov.
Vládna komisia pre nezvestné osoby uviedla, že počas výkopových prác v lokalite Jabuka našli a exhumovali telesné pozostatky štyroch ľudí, ktoré podľa predbežných zistení patria obetiam násilných zmiznutí počas vojny. Pozostatky odoslali na analýzu DNA s cieľom potvrdiť ich totožnosť.
Nález nasleduje len niekoľko dní po objavení pozostatkov siedmich osôb na neďalekom nálezisku v oblasti Zubin Potok. Úrady predpokladajú, že v okolí priľahlých obcí môže byť pochovaných až 23 ľudí.
Prokuratúra uviedla, že po náleze pozostatkov 11 osôb na oboch lokalitách môžu výkopové práce aj identifikácia obetí trvať ešte niekoľko mesiacov. Polícia zároveň v uplynulých dňoch zadržala troch mužov z miestnej oblasti pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov.
Úradujúci premiér Albin Kurti v sobotu vyhlásil, že objavené pozostatky s najväčšou pravdepodobnosťou patria 23 Albáncom, ktorí boli na jar 1999 násilne unesení a popravení. Vojna medzi albánskymi separatistami a srbskými ozbrojenými silami v rokoch 1998 až 1999 si vyžiadala približne 13-tisíc obetí a okolo 4-tisíc ľudí zostalo nezvestných. Napriek desaťročiam pátrania je dodnes nezvestných približne 1 600 osôb.
Zdroj: SITA.sk - Pri masovom hrobe v Kosove našli pozostatky ďalších štyroch osôb, pravdepodobne zmizli v 90. rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Masové hroby Vojna na Balkáne
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