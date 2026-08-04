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 24hod.sk    Zo zahraničia

04. augusta 2026

Po 15 dňoch na mori našli pri Malorke dvoch migrantov. Záchranári hľadajú telá ďalších 17, ktorí počas plavby údajne zomreli


Tagy: Baleárske ostrovy Nelegálna migrácia nelegálni migranti Stredozemné more

Španielska námorná záchranná služba nasadila na pátranie po ich telách vrtuľník a vydala navigačné varovanie pre okolité plavidlá v oblasti. Španielskym námorným záchranárom sa v utorok podarilo ...



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migration_mediterranean_vanishing_migrants_13105 scaled 4.8.2026 (SITA.sk) - Španielska námorná záchranná služba nasadila na pátranie po ich telách vrtuľník a vydala navigačné varovanie pre okolité plavidlá v oblasti.


Španielskym námorným záchranárom sa v utorok podarilo zachrániť dvoch migrantov, ktorých loď dva týždne unášalo more pri pokuse dostať sa na Baleárske ostrovy. Podľa ich výpovedí ďalších 17 ľudí, ktorí sa údajne nachádzali na lodi, zomrelo,  ale ich telá sa doposiaľ nepodarilo objaviť, oznámili miestne úrady.

Plavidlo s dvomi mužmi na palube našli o tretej ráno približne 13 námorných míľ juhozápadne od Malorky, uviedla zástupkyňa španielskej vlády na Baleároch. Obaja skončili v nemocnici so silnou dehydratáciou a podvýživou.

Podľa ich slov sa loď 15 dní nekontrolovane plavila po mori a 17 ďalších pasažierov zomrelo. „Nemáme žiadne iné záznamy o týchto osobách okrem výpovedí zachránených,“ povedala vládna hovorkyňa pre agentúru AFP. Španielska námorná záchranná služba nasadila na pátranie po ich telách vrtuľník a vydala navigačné varovanie pre okolité plavidlá v oblasti.

Najbezcitnejšia tvár migračnej krízy opäť zasiahla Baleárske ostrovy,“ napísala na sociálnej sieti regionálna premiérka Marga Prohensová. Vládu v Madride vyzvala na vypracovanie „špecifického plánu na riešenie migračnej núdze, ktorej Baleáry čelia“.

Stredomorské súostrovie, ktoré zahŕňa Malorku, Menorku a Ibizu, je obľúbenou turistickou destináciou, ale čoraz častejšie aj trasou migrantov zo severnej Afriky, najmä z Alžírska, smerujúcich do Európy.


Zdroj: SITA.sk - Po 15 dňoch na mori našli pri Malorke dvoch migrantov. Záchranári hľadajú telá ďalších 17, ktorí počas plavby údajne zomreli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baleárske ostrovy Nelegálna migrácia nelegálni migranti Stredozemné more
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