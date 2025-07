Pri mestách Pokrovsk a Myrnohrad v Donbase hrozí Ukrajincom obkľúčenie

30.7.2025 (SITA.sk) - Ruský výbežok pri ceste medzi ukrajinskými mestami Pokrovsk a Kosťantynivka sa rýchlo rozširuje a hrozí tak obkľúčenie ukrajinských síl v blízkosti miest Pokrovsk a Myrnohrad. V rozhovore pre web Ukrajinská pravda to povedal veliteľ ukrajinskej roty operujúcej na pokrovskom fronte a ďalšie zdroje oboznámené so situáciou na tomto fronte.Rusi sa snažia odrezať hlavnú zásobovaciu cestu pre ukrajinské sily na pokrovskom fronte, ktorá vedie z mesta Dobropilľa. Podľa ukrajinskej skupiny vojenských analytikov DeepState sú ruské jednotky teraz asi sedem kilometrov od tejto cesty. Vojenské zdroje v rozhovore pre Ukrajinskú pravdu však uviedli, že k 29. júlu boli ruské sily spozorované len jeden a štvrť kilometra od cesty.„Obávame sa, že to môže skončiť ako v Avdijivke alebo Vuhledare, kde sme držali pozície do posledného dňa a nakoniec sme stratili mestá aj vojakov," povedal veliteľ ukrajinskej jednotky. V samotnom Pokrovsku, do ktorého Rusi prenikli asi pred týždňom, stále prebiehajú boje.