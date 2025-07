Zákaz politickej reklamy zasiahne aj neziskovky, Meta ich hlas systematicky oslabuje od roku 2018

Systematické oslabovanie hlasu občianskej spoločnosti

„Déjà vu“ pre neziskovky

Vyjednávacia taktika?

30.7.2025 (SITA.sk) - Zákaz politickej reklamy nezasiahne len politické subjekty ale aj neziskovky. Upozornila na to marketingová agentúra PANČ-PANČ. Tým, že Meta zakazuje politickú reklamu, prídu neziskové organizácie o kľúčový komunikačný nástroj.Ako agentúra vysvetlila, mimovládne organizácie doposiaľ využívali reklamné nástroje Meta platforiem na šírenie spoločensky dôležitých tém, akými sú napríklad boj proti dezinformáciám, ochrana životného prostredia či podpora inkluzívneho vzdelávania.Meta podľa agentúry oslabovala hlas občianskej spoločnosti systematicky, ide teda o dlhodobý trend. Zákaz kampaní je tak len posledným krokom v sérii zmien, ktoré negatívne ovplyvnili viditeľnosť neziskových organizácií na platformách spoločnosti Meta."V roku 2018 Facebook upravil algoritmus tak, aby preferoval obsah od priateľov a rodiny. Výsledok? Z príspevku neziskovej organizácie dnes bez platenia vidí len jeden až traja zo 100 sledovateľov. V roku 2020 až 2023 sa zaviedli tzv. special ad categories pre spoločenské témy a zamestnanosť, čo obmedzilo možnosti presného cielenia reklám. V roku 2025 Meta namiesto investícií do splnenia požiadaviek TTPA zvolila úplný zákaz politickej a spoločenskej reklamy v EÚ," priblížila agentúra.CEO agentúry PANČ-PANČ Simona Šintalová tvrdí, že pre neziskové organizácie je to déjà vu. "Najprv im Meta vzala organický dosah, potom obmedzila platené kampane a teraz im ich úplne ruší. Ide o ďalší krok, ktorý sťažuje, aby sa dôležité spoločenské témy dostali k ľuďom, ktorí by ich mali počuť," upozornila Šintalová.Neziskový sektor tak bude mať menší dosah, slabšiu reakciu a vyššie riziká. Agentúra upozornila, že príspevky neziskových organizácií dnes organicky zasiahnu len jedno až tri percentá sledovateľov. Pri desaťtisíc sledovateľov to teda je len 100 až 300 ľudí. Organizácie tiež stratia možnosť cielene oslovovať konkrétne skupiny obyvateľov.V súčasnosti je podľa agentúry potrebná rýchla a efektívna komunikácia, no teraz sa oslabí schopnosť občianskej spoločnosti reagovať na výzvy. "Vyzerá to ako vyjednávacia taktika medzi EÚ a Metou. Lenže kým sa dvaja silní hráči dohadujú, neziskovky sa ocitli v strede – bez nástrojov, ktoré potrebujú na svoju prácu," doplnila Šintalová.Od 10. októbra 2025 spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje platformy Facebook, Instagram a Threads, zakáže v celej EÚ politickú, volebnú a takzvanú social issue reklamu. Reaguje tak na nový európsky zákon Transparency and Targeting of Political Advertising (TTPA), ktorý stanovuje prísne pravidlá pre transparentnosť a cielenie politických kampaní.