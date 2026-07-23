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23. júla 2026

Pri Moskve sa zrútila najmodernejšia ruská stíhačka Su-57, pilot sa katapultoval


Tagy: Havária lietadla Ruská stíhačka ruské ministerstvo obrany Stíhačka Suchoj Su-57

Ruské úrady hovoria o technickej poruche. Vyšetrovatelia preverujú možné porušenie pravidiel letovej prevádzky. V Moskovskej oblasti sa vo štvrtok počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka piatej ...



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india_aero_show_51719 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady hovoria o technickej poruche. Vyšetrovatelia preverujú možné porušenie pravidiel letovej prevádzky.


V Moskovskej oblasti sa vo štvrtok počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka piatej generácie Su-57. Pilot sa podľa ruského ministerstva obrany úspešne katapultoval a pri nehode neutrpel zranenia. Informoval o tom denník The Moscow Times.

Rezort obrany typ lietadla oficiálne nepotvrdil, podľa viacerých médií však išlo o najmodernejší stíhací lietadlový systém ruských vzdušno-kozmických síl.

Stroj bol bez výzbroje


Lietadlo sa zrútilo neďaleko mesta Zvenigorod západne od Moskvy. Podľa očitých svedkov dopadlo medzi štvrť Šichovo a obec Lucino. Stroj letel bez výzbroje a predbežnou príčinou nehody mala byť technická porucha.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné konanie pre podozrenie z porušenia pravidiel letovej prevádzky alebo prípravy letu. Podľa ministerstva obrany pri páde lietadla nevznikli škody na zemi.

Klenot ruského letectva


Stíhačka Su-57 je prvým ruským bojovým lietadlom piatej generácie určeným na získanie vzdušnej prevahy aj útoky na pozemné ciele.

Ruské ozbrojené sily ju začali zaraďovať do výzbroje v roku 2020 a Moskva ju označuje za svoju technologicky najvyspelejšiu stíhačku. Lietadlá tohto typu Rusko nasadilo aj vo vojne proti Ukrajine. Lietadlá tohto typu Rusko nasadilo aj vo vojne proti Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Pri Moskve sa zrútila najmodernejšia ruská stíhačka Su-57, pilot sa katapultoval © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Havária lietadla Ruská stíhačka ruské ministerstvo obrany Stíhačka Suchoj Su-57
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