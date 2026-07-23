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23. júla 2026
Pri Moskve sa zrútila najmodernejšia ruská stíhačka Su-57, pilot sa katapultoval
Ruské úrady hovoria o technickej poruche. Vyšetrovatelia preverujú možné porušenie pravidiel letovej prevádzky. V Moskovskej oblasti sa vo štvrtok počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka piatej ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady hovoria o technickej poruche. Vyšetrovatelia preverujú možné porušenie pravidiel letovej prevádzky.
V Moskovskej oblasti sa vo štvrtok počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka piatej generácie Su-57. Pilot sa podľa ruského ministerstva obrany úspešne katapultoval a pri nehode neutrpel zranenia. Informoval o tom denník The Moscow Times.
Rezort obrany typ lietadla oficiálne nepotvrdil, podľa viacerých médií však išlo o najmodernejší stíhací lietadlový systém ruských vzdušno-kozmických síl.
Lietadlo sa zrútilo neďaleko mesta Zvenigorod západne od Moskvy. Podľa očitých svedkov dopadlo medzi štvrť Šichovo a obec Lucino. Stroj letel bez výzbroje a predbežnou príčinou nehody mala byť technická porucha.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné konanie pre podozrenie z porušenia pravidiel letovej prevádzky alebo prípravy letu. Podľa ministerstva obrany pri páde lietadla nevznikli škody na zemi.
Stíhačka Su-57 je prvým ruským bojovým lietadlom piatej generácie určeným na získanie vzdušnej prevahy aj útoky na pozemné ciele.
Ruské ozbrojené sily ju začali zaraďovať do výzbroje v roku 2020 a Moskva ju označuje za svoju technologicky najvyspelejšiu stíhačku. Lietadlá tohto typu Rusko nasadilo aj vo vojne proti Ukrajine. Lietadlá tohto typu Rusko nasadilo aj vo vojne proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Pri Moskve sa zrútila najmodernejšia ruská stíhačka Su-57, pilot sa katapultoval © SITA Všetky práva vyhradené.
V Moskovskej oblasti sa vo štvrtok počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka piatej generácie Su-57. Pilot sa podľa ruského ministerstva obrany úspešne katapultoval a pri nehode neutrpel zranenia. Informoval o tom denník The Moscow Times.
Rezort obrany typ lietadla oficiálne nepotvrdil, podľa viacerých médií však išlo o najmodernejší stíhací lietadlový systém ruských vzdušno-kozmických síl.
Stroj bol bez výzbroje
Lietadlo sa zrútilo neďaleko mesta Zvenigorod západne od Moskvy. Podľa očitých svedkov dopadlo medzi štvrť Šichovo a obec Lucino. Stroj letel bez výzbroje a predbežnou príčinou nehody mala byť technická porucha.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné konanie pre podozrenie z porušenia pravidiel letovej prevádzky alebo prípravy letu. Podľa ministerstva obrany pri páde lietadla nevznikli škody na zemi.
Klenot ruského letectva
Stíhačka Su-57 je prvým ruským bojovým lietadlom piatej generácie určeným na získanie vzdušnej prevahy aj útoky na pozemné ciele.
Ruské ozbrojené sily ju začali zaraďovať do výzbroje v roku 2020 a Moskva ju označuje za svoju technologicky najvyspelejšiu stíhačku. Lietadlá tohto typu Rusko nasadilo aj vo vojne proti Ukrajine. Lietadlá tohto typu Rusko nasadilo aj vo vojne proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Pri Moskve sa zrútila najmodernejšia ruská stíhačka Su-57, pilot sa katapultoval © SITA Všetky práva vyhradené.
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