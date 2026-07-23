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23. júla 2026
Mužovi hrozí za vyhrážanie sa podpálením bytovky až desať rokov väzenia, polícia vzniesla obvinenie
Vyšetrovateľ 58-ročného muža obvinil zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Trebišovský vyšetrovateľ obvinil 58-ročného muža, ktorý sa vyhrážal ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ 58-ročného muža obvinil zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania.
Trebišovský vyšetrovateľ obvinil 58-ročného muža, ktorý sa vyhrážal podpálením bytovky a napokon podpálil seba. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, podľa výsledkov vyšetrovania 58-ročný muž najprv búchal na zamknuté dvere, ktoré mu ale poškodená žena odmietla otvoriť. Následne sa jej začal vyhrážať, že ak neotvorí, tak ich vyvalí, poleje ju benzínom a podpáli.
„Následne doposiaľ neznámou horľavinou polial vonkajšiu stranu dverí bytu a zapálil ich, ďalej na ne búchal a kričal, že ak poškodená neotvorí dvere, tak podpáli aj celú bytovku a všetci tam zhoria. Potom vyšiel z obytného domu a pred jednou z budov sa sám polial doposiaľ neznámou horľavinou, zapálil sa a následne uhasil,” uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Dodala, že muž nielenže sebe spôsobil zranenia, s ktorými bol hospitalizovaný v jednej z košických nemocníc, ale svojím úmyselným konaním vystavil obyvateľov obytného domu nebezpečenstvu smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví. Založenie požiaru tiež spôsobilo zadymenie chodby obytného domu a bytu poškodenej, aj škodu na majetku v byte a v obytnom dome, ktorá zatiaľ nebola vyčíslená. Poškodená žena neutrpela ujmu na zdraví.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove 58-ročného muža obvinil zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania, zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby,” uviedla Ivanová. Doplnila, že v prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.
Zdroj: SITA.sk - Mužovi hrozí za vyhrážanie sa podpálením bytovky až desať rokov väzenia, polícia vzniesla obvinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Trebišovský vyšetrovateľ obvinil 58-ročného muža, ktorý sa vyhrážal podpálením bytovky a napokon podpálil seba. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, podľa výsledkov vyšetrovania 58-ročný muž najprv búchal na zamknuté dvere, ktoré mu ale poškodená žena odmietla otvoriť. Následne sa jej začal vyhrážať, že ak neotvorí, tak ich vyvalí, poleje ju benzínom a podpáli.
„Následne doposiaľ neznámou horľavinou polial vonkajšiu stranu dverí bytu a zapálil ich, ďalej na ne búchal a kričal, že ak poškodená neotvorí dvere, tak podpáli aj celú bytovku a všetci tam zhoria. Potom vyšiel z obytného domu a pred jednou z budov sa sám polial doposiaľ neznámou horľavinou, zapálil sa a následne uhasil,” uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Dodala, že muž nielenže sebe spôsobil zranenia, s ktorými bol hospitalizovaný v jednej z košických nemocníc, ale svojím úmyselným konaním vystavil obyvateľov obytného domu nebezpečenstvu smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví. Založenie požiaru tiež spôsobilo zadymenie chodby obytného domu a bytu poškodenej, aj škodu na majetku v byte a v obytnom dome, ktorá zatiaľ nebola vyčíslená. Poškodená žena neutrpela ujmu na zdraví.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove 58-ročného muža obvinil zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania, zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby,” uviedla Ivanová. Doplnila, že v prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.
Zdroj: SITA.sk - Mužovi hrozí za vyhrážanie sa podpálením bytovky až desať rokov väzenia, polícia vzniesla obvinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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