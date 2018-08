Pri náletoch na jemenské mesto Hudajda zahynulo údajne vyše 50 ľudí

Na archívnej snímke trosky budovy fabriky po leteckom útoku vedenom Saudskou Arábiou v Saná Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 2. augusta (TASR) - Vyše 50 ľudí zahynulo a desiatky utrpeli zranenia pri štvrtkových náletoch koalície vedenej Saudskou Arábiou na jemenské prístavné mesto Hudajda. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu šiitských povstalcov.Lietadlá najprv zasiahli trhovisko, potom bránu neďalekej nemocnice, keď zdravotníci a civilisti do nej presúvali zranených z prvého náletu. Pri oboch náletoch zahynulo 52 ľudí a ďalších najmenej 101 utrpelo zranenia, uviedol pre DPA hovorca povstalcov Júsuf Hadrí. Útok označil zaZápadojemenské mesto Hudajda je pod kontrolou šiitských povstalcov, známych ako húsíovia, ktorých podporuje Irán. Jemenské vládne sily podporované koalíciou vedenou Saudskou Arábiou i Spojenými arabskými emirátmi začali ofenzívu na dobytie mesta v júni. Odvtedy obsadili letisko a postupujú k prístavu, cez ktorý prúdi do krajiny približne 80 percent tovaru a pomoci. Koalícia obviňuje Irán z toho, že cez tento prístav dodáva povstalcom zbrane, čo ale Teherán odmieta.Humanitárne organizácie varujú, že ofenzíva môže mať ničivé následky pre obyvateľstvo, ktoré je už na pokraji hladomoru.Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, bol vtiahnutý do zničujúceho mocenského boja medzi vládou podporovanou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami pred takmer štyrmi rokmi.Hudajda je pod kontrolou húsíov od roku 2014, keď obsadili aj metropolu Saná a ďalšie časti krajiny. Ich postup viedol v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny k začatiu leteckých útokov, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.