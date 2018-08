V Ríme sa konalo zhromaždenie na podporu Rómov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 2. augusta (TASR) - Desiatky aktivistov sa vo štvrtok zišli pred budovou talianskeho parlamentu v Ríme. Ich zhromaždenie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na holokaust Rómov, ktorý pripadá na 2. augusta a v čase, keď sa v Taliansku opäť objavili obavy z diskriminácie menšín. Informovala o tom agentúra AP.Aktivisti mali počas protestu v rukách rómske vlajky a plagáty s nápismi vyzývajúcimi na skoncovanie s xenofóbiou a varujúce pred pogromami, čo bola reakcia na nedávne prípady zlého zaobchádzania s Rómami a zároveň aj protest proti súčasným pomerom v Taliansku.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini totiž v júni vyzval na sčítanie populácie Rómov v Ríme. Na verejnosti týmto plánom vyvolal vlnu pobúrenia. Mnohým totiž myšlienka sčítavania príslušníkov menšiny pripomenula obdobie vlády národných socialistov v Nemecku, kde popri židoch čelili prenasledovaniu i diskriminácii práve aj Rómovia a Sintovia.Kritiku vyvolal aj zásah talianskej polície, ktorá v júli zlikvidovala rómsky tábor v talianskej metropole. Tábor začali vypratávať aj napriek rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý plánovanú likvidáciu pozastavil.Talianska polícia okrem toho vyšetruje streľbu, ktorej terčom sa stalo rómske dieťa. Po zásahu zo vzduchovky dieťa utrpelo vážne zranenia a hrozí, že zostane čiastočne paralyzované.Niektorí účastníci štvrtkovej demonštrácie mali hnedé oblečenie a hnedý odznak v tvare trojuholníka, aký museli Rómovia za nacistickej éry nosiť na odevoch.Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov pripadá na 2. augusta a je spomienkou na výročie likvidáciekoncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý bol súčasťou vyhladzovacieho nacistického tábora. K likvidácii došlo v noci z 2. na 3. augusta 1944. Menšiu časť tamojších väzňov deportovali do koncentračných táborov Buchenwald a Ravensbrück - premiestnili tam približne 490 rómskych žien. Po ich odchode bolo ohlásené uzatvorenie blokov. Do plynových komôr odviezli 2897 rómskych mužov a žien vrátane starcov a detí. Nikto z nich neprežil. Podľa predpokladov podobný osud postihol približne 21.000 európskych Rómov, ktorých do Auschwitzu-Birkenau deportovali.Podľa stránky Romove.radio.cz neprežilotábor v Auschwitzi-Birkenau takmer 20.000 Rómov a Sintov z rôznych krajín. Celkový počet rómskych obetí druhej svetovej vojny sa pohybuje od 250.000 do 500.000 osôb.