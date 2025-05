Pri náraze do stromu sa auto roztrhlo na dve časti, nehodu neprežila 23-ročná spolujazdkyňa – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.5.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v okrese Levice prišla o život 23-ročná spolujazdkyňa. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste III/1626 z obce Mochovce v smere do obce Kalná nad Hronom.„Vodič vozidla Volkswagen Golf pri prejazde pravotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, v dôsledku čoho zišiel z cesty a narazil do stromu. Náraz bol taký silný, že vozidlo roztrhlo na dve časti," uviedla polícia.Pri dopravnej nehode utrpela 23-ročná spolujazdkyňa na zadnom sedadle zranenia, ktorým na mieste podľahla, 22-ročný vodič utrpel ťažké zranenia a spolujazdec na prednom sedadle sa zranil ľahko. Oboch previezli do nemocnice. Či bol vodič pod vplyvom alkoholu, alebo inej omamnej látky, budú zisťovať odberom krvi v nemocnici.