Pri návrhoch zákonov by sa mohol uvádzať vplyv na životné prostredie

Bratislava 30. septembra (TASR) - Pri návrhoch zákonov a noviel by sa mal uvádzať aj možný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a klimatickú zmenu. Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor a Marek Maďarič (všetci nezaradení) v novele zákona o tvorbe zákonov a Zbierke zákonov SR, ktorú predložili parlamentu.argumentujú.Cieľom návrhu je podľa ich slov rozšíriť a spresniť doterajšie znenie, ktoré hovorí o doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov pri predkladaných návrhov právnych predpisov do pripomienkového konania. Uvádzať by sa po novom mali aj vplyvy na životné prostredie aj klimatickú zmenu, ako sú