Analytik: S. Kurz má pred sebou ťažké rokovania o zostavení vlády

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. septembra (TASR) - Víťaza nedeľňajších rakúskych parlamentných volieb, bývalého kancelára a predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastiana Kurza, čakajú ťažké rokovania o zostavení novej vlády," povedal v rozhovore pre TASR politológ Martin Dolezal pôsobiaci na Salzburskej univerzite.Hoci sa voľby skončili celkom jednoznačne, o to nejasnejšie je, ktoré strany zostavia spoločnú koalíciu, zamyslel sa politológ a profesor na Univerzite Karola a Františka v Grazi Klaus Poier.uviedol.povedal Poier. S tým súhlasí aj politológ Dolezal, a to i napriek tomu, že FPÖ sa s ÖVP zhodujú najmä v otázke obmedzenia migrácie.povedal Poier. Ako doplnil Dolezal, pred voľbami sa hovorilo aj o možnosti vytvorenia trojkoalície ÖVP, Zelených a liberálnej strany NEOS. Keďže Zelení získali vysoký počet hlasov (12,4 percenta), väčšinovú koalíciu by dokázali s ÖVP vytvoriť aj bez strany NEOS, spresnil.Nepravdepodobná je aj tradičná veľká koalícia s SPÖ, ktorá Rakúsko desaťročia formovala, keďže sa zdá, že atmosféra medzi SPÖ a ÖVP je naplnená nenávisťou, a najmä v ÖVP sa obávajú obnovy koalície, ktorá by nebola funkčná, vysvetlil Poier.Rozhovory o vytvorení vlády tak môžu podľa jeho slov trvať niekoľko týždňov, možno dokonca mesiacov. Momentálne sa nedá predvídať, kto nakoniec vládu zostaví a či poprípade vznikne menšinová vláda, o ktorej pred voľbami hovoril aj samotný Kurz, alebo sa dokonca uskutočnia nové voľby.Výsledky volieb dopadli podľa Poiera predsa len prekvapivejšie, než sa očakávalo. Rakúska ľudová strana (ÖVP) získala výrazne viac hlasov (38,4 percenta) než udávali prognózy. Slobodná strana Rakúska (FPÖ) zase stratila oveľa viac hlasov voličov, než sa predpokladalo.Prechod voličov FPÖ k ÖVP podľa neho spôsobili obvinenia zo sprenevery, ktorej sa vraj dopustil bývalý rakúsky vicekancelár a expredseda FPÖ Heinz-Christian Strache.Strache spolu s niekdajšou vedúcou svojej kancelárie a bývalým ochrankárom údajne spôsobovali FPÖ majetkové škody neprípustnou fakturáciou. Pod neúspech FPÖ sa navyše podľa Poiera podpísalo aj to, že časť jej voličov tentoraz k volebným urnám neprišla.Na rozhodovanie voličov malo vplyv aj to, žekonštatoval Poier.poznamenal.Zelení, ktorí sa opäť dostali do parlamentu, za svoj úspech podľa jeho slov vďačia po prvé ľuďom, ktorí vo voľbách v roku 2017 volili SPÖ v snahe zabrániť tomu, aby sa kancelárom stal Kurz, no tentoraz chceli, aby sa Zelení s určitosťou vrátili do parlamentu. Druhým dôvodom výrazného úspechu Zelených je to, že téma ochrany klímy sa v súčasnosti dostala do popredia záujmu voličov, dodal Poier.