Pri nehode na diaľnici v Nemecku zahynul 25-ročný Slovák

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 30. augusta (TASR) - Život 25-ročného muža zo Slovenska si vyžiadala v stredu podvečer nehoda na úseku nemeckej diaľnice A6 pri križovatke Schmidgaden v spolkovej krajine Bavorsko. Vodič slovenskej dodávky narazil vo veľkej rýchlosti do českého vozidla na prepravu automobilov, ktoré zastavilo na konci kolóny, informoval regionálny spravodajský portál Idowa s odvolaním sa na vyjadrenie polície.Ku zrážke došlo v smere ku hranici s Českom. V dôsledku inej nehody bola diaľnica zablokovaná a vytvorila sa kolóna, čo slovenský vodič zrejme do poslednej chvíle nezaregistroval. Brzdiť a uhnúť na stranu sa totiž pokúsil až bezprostredne pred posledným stojacim vozidlom.Podľa správy Idowa sa pri nárazedodávky. Zvyšok odhodilo cez odstavný pruh do ďalšieho českého nákladného vozidla. Diaľnica bola následne uzavretá na dlhom úseku až do neskorých nočných hodín. Na mieste nehody zasahovali zložky hasičov zo širokého okolia, uviedol portál.